Mourinha by mohli vidět v Lisabonu. Tamní Benfica by o jeho služby stála

Ačkoli by se díky výši odstupného, které Mourinho od Manchesteru United při odcházení z klubu dostal, mohlo zdát, že by snad už ani dál trénovat nemusel, nemůže se člověk divit, že ani v takovémto případě jakýkoli trenér nechce zůstat bez angažmá nějak dlouho.

Nyní se zdá, že vše směřuje k tomu, aby Mourinho nahradil v Benfice Lisabon Ruie Vitória. Ten v lisabonském celku skončil po třech a půl letech, během kterých dokázal s klubem hned dvakrát vyhrát ligový titul. O tom, že by to měl být právě Mourinho, kdo si usedne na lavičku Benfiky, informuje na sbvých stránkách portugalský deník Record.

Protože by ale jednání mohla ztroskotat na výši platu pro trenéra, uvažuje se i o variantě, jež by spočívala v angažování Mourinha jen do konce této sezóny.

Pokud by to mezi oběma stranami klaplo, vrátil by se Mourinho na místo činu. Benfiku Lisabon totiž koučoval na přelomu tisícíletí a to do doby, kdy klub dostal pod svou kuratelu nový prezident.