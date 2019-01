Sparta přivítala další posily. Z Jablonce přišli hned dva hráči

To, že se oba kluby na trasferech dohodly, potvrzuje i pražská Sparta. V těchto chvílích se má pracoovat na konkrétních smlouvách. „Vím, že je složité, když odejdou hráči ze základní sestavy, ale jsme připraveni tyto odchody nahradit. Jak z aktuálního kádru, tak i doplněním dalších hráčů. Davidovi s Matějem děkuji za výkony v Jablonci a přejeme jim hodně štěstí v další kariéře," komentoval odchody dvou hráčů svého klubu Pelta.

S osobou Matěje Hanouska odchází ze severu Čech nejvytěžovanější fotbalista podzimu v tomto týmu, protože ani jednou v základní sestavě během podzimní části nechyběl jak v rámci ligy, taki v rámci Evropské ligy. „Dá se říct, že mě nic netlačí, ale je to pro mě velká výzva. Ale nemohl bych se na sebe podívat, kdybych tohle odmítl. S tím bych nedokázal žít, kdybych věděl, že jsem takovou výzvu nepřijal a z výzvy se podělal a nezkusil to," vysvětlil Hanousek, proč nakonec na nabídku z Letné kývl.

I David Lischka byl v poslední době jedním ze základních kamenů jablonecké sestavy. Vedle toho se stal důležitým i v kádru reprezentace hráčů do 21 let. „Rok 2018 byl pro mou kariéru zlomový," ví Lischka.

Pro Severočechy jsou odchody těchto hráčů o to zvlášť bolestiv+jěí, protože nedávno kádr opustil i Lukáš Masopust, který bude eod jara pro změnu oblékat sešívaný dres. „Hráli jsme Evropskou ligu a o hráče byl zájem, což se dalo čekat. Zatím odešli tři hráči základní sestavy, což je podle mě dost na to, že máme před jarní částí krátkou přípravu. Musíme se s tím vyrovnat. Trenéři se tím sice dostávají na tenký led, ale to je život," tuší kouč Petr Rada, že to v následujících týdnech a měsících nebude mít jednoduchou práce se stavením jedenáctky.

Zvlášť, když se v zákulisí čile mluví i o možném odchcodu Michala Trávníka. "Pokud by měl ještě někdo odejít, tak pak během tohoto nebo ještě příštího týdne. Pak bych s tím už nesouhlasil, protože doba na posílení by už byla hodně krátká," zakončil Rada.