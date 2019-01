Střetnou se čeští fotbalisté s Brazilií? FAČR jedná o soupeři pro přátelské utkání

TOP 09 je deset let! Je však co slavit?

Jelikož v březnu je na programu první zápas českého týmu v rámci evropské kvalifikace, ve kterém se Češi v legendárním Wembley střetnou s Anglií, právě tehdy se uskuteční první reprezentační sraz. A právě před tím by se měl onen přátelský zápas odehrát. Protože se ale tuzemská asociace snaží domluvit takové podmínky, které by pro ni samotnou byly přijatelné, není vyloučeno ani to, že by se přátelský duel odehrál i po zmiňovaném utkání ve Wembley.

Kromě Brazílie se také hovoří jako o možném soupeři o jiné jihoamerické zemi a to konkrétně o Argentině. Prioritou jsou ale pro FAČR Brazilci, se kterými se Češi naposledy utkali v roce 1997. Existuje možnost, že po neúspěném jednání s jihoamerickými asociacemi bude přátelský zápas hrán s některým z afrických mužstev, poslední variantou je nkdo z následující trojice evropských zástupců: Ázerbajdžán, Litva a Estonsko. Právě z této trojice by byl českému týmu někdo přidělen ze strany UEFA, pokud by se snad FAČR nepodařilo žádného soupeře vyjednat.

Postoupit a pokud možno z prvního místa, přeje si šéf FAČR Malík

Připomeňme, že v kvalifikační skupině A čítající celkem pět týmů se český národní tým utká vedle Anglie, také s Bulharskem, Kosovem a Černou Horou. "Cílem je postoupit a pokud možno z první pozice," sdělil reprezentaci, jež kvalifikaci odehraje letos od března do listopadu, jasný úkol Malík. "Budeme se snažit utkání rozmístit po celé republice, aby fanoušci nemuseli na všechny zápasy jezdit jen do Prahy," pokračoval.

"Ať bychom dostali kohokoli, tak by naše myšlenka na postup byla stejná. Jednoznačný favorit je Anglie. My ostatní jsme hodně vyrovnaní," ví kouč Jaroslav Šilhavý koho Česko spíše porazí a proti komu může spíše překvapit.