Nevadská policie žádá Itálii o Ronaldovu DNA, je podezřelý ze znásilnění

Mayorgaová podala na Ronalda žalobu loni v září. Tvrdí, že ji slavný fotbalista znásilnil v hotelovém apartmá a poté jí jeho právníci zaplatili 375.000 dolarů za mlčenlivost. Nyní požaduje po Ronaldovi odškodné 200.000 dolarů.

❗️BREAKING - Las Vegas Police have officially issued a warrant for Cristiano Ronaldo ’s DNA in alleged rape case.



After discovering DNA on dress of alleged victim, Las Vegas police want to know if it matches Ronaldo's.#TheSwypeSports #Ronaldo #CristianoRonaldo pic.twitter.com/UVOpVxddUt