Spartu opouští kapitán. Bude oblékat dres tureckého Alanyasporu

V pátek ale dostal záložník Šural svolení od sparťanského vedení k odcestování do Turecka. Kromě Alanyasporu se o českého fotbalového reprezentanta zajímal i belgický Lokeren, kde by se v případě přestupu setkal s útočníkem Jakubem Řezníčkem, který tam nedávno přišel z Plzně. Ale Šural si vybral tým z Orientu. Do Prahy by za tento přestup mělo přitéct 4 miliony korun. „Během soboty Pepa absolvoval zdravotní prohlídku a pak náročná jednání na klubu. Nakonec dopadla ke spokojenost všech stran. Počítá se s tím, že již v prvním ligovém utkání příští neděli bude k dispozici," sdělil z Turecka Šuralův agent David Zíka z agentury Global Sports.

Připomeňme, že Šural přišel do Sparty před dvěma lety z Liberce a pro brněnského odchovance se bude jednat o jeho vůbec první zahraniční angažmá. V tuzemské nejvyšší soutěži dosud odehrál celkem 217 zápasů, během kterých vstřelil 52 branek. Kromě toho dosud dvacetkrát nastoupil za národní A-tým, za který se mu podařilo zatím jednou skórovat.