Bílek opět reprezentačním koučem, tentokrát v Kazachstánu. Zlín tak povede Pivarník

Své nové působiště oznámil veřejnosti Michal Bílek na čtvrteční tiskové konferenci. "Je čest vést jakýkoliv nároďák, zahrát si kvalifikaci mistrovství Evropy. Je to velké lákadlo, po všech stránkách je nabídka velmi zajímavá," řekl a prozradil, co ho po oficiálním usednutí na kazašskou lavičku 1. února čeká. "Příští měsíc už se hrají dvě přípravná utkání, v březnu začíná kvalifikace." Dodejme, že v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy 2020 jsou soupeři Kazachstánu následující národní týmy: Belgie, Rusko, Skotsko, Kypr a San Marino.

Prozradil také, že jeho novým bydlištěm v následujících měsících a letech bude Astana, kam si vezme s sebou i asistenta. Kdo to ale bude, zatím ještě Bílek říct nechtěl. "Vnímám to tak, že Astana je přední tým, hraje evropské poháry, fotbalisté určitě nejsou špatní," řekl bývalý trenér českého národního týmu a nyní už i Zlína.

V něm působil od loňského května, přičemž měl ve Zlíně podepsanou smlouvu až do roku 2020. Že ho klub nakonec pustil, tak právě takového přístupu ze strany Zlína si cení a vzhledem k vzestupu zlínského fotbalu pod jeho kormidlováním mu děkoval i za to, že ho trénování a fotbal začalo zase bavit. "Někdo to může chápat tak, že utíkám od rozdělané práce, ale vzal jsem nabídku, která by se v budoucnu už nemusela opakovat," podotýká Bílek.

Ten nebude prvním českým trenérem, který bude ve službách kazašského národního týmu. Už v minulosti v něm totiž působil Miroslav Beránek. Nyní Bílek nahrazuje Bulhara Stanimira Stoilova.

Ve Zlíně tak bude mít na jaře těžkou práci Bílkův nástupce Roman Pivarník. Ten si dal za cíl udržet klub v první šestce a v závěrečné nadstavbě tak bojovat s elitou o titul. Pivarník podle svých slov se už s klubem dostatečně seznámil zvenčí a na úspěchu v lize v něm pracovat s dosavadními asistenty Michala Bílka.

Není pak bez zajímavosti, že bývalý trenér Plzně či pražských Bohemians mohl na lavičce Zlína sedět už od loňského léta, tehdy ale nakonec z námluv sešlo i kvůli jeho smlouvě s druholigovým Brnem.