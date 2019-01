Nikoli Anglie, ale Turecko! V Ghaně mluví o přestupu Tetteha ze Sparty

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Praha - V minulých dnech se mluvilo o zajímavých nabídkách z Anglie a kouč pražské Sparty se dušoval, že by ho chtěl mít stále ve svém kádru. Nyní se ale o nejlepším sparťanském kanonýrovi Benjaminu Tettehovi mluví znovu. Tentokráte se už měl prý dohodnout s istanbulským Galatasaryem. Jako první s touto nečekanou informací přišli dost překvapivě v Ghaně, kde mluví už o jisté dohodě mezi oběma stranami, přičemž Spartě by mělo díky tomuto transferu přitéct do kasy skoro až 200 milionů korun.