Špičkový fotbalista Sala je po smrti? Nad průlivem La Manche pátrají po jeho letadle

Letadlo se ztratilo z radaru včera večer severně od ostrova Elderney v Lamanšském průlivu. Nyní po něm pátrají záchranářské týmy. Krátce po půl jedné francouzské úřady potvrdily, že Sala byl přítomen na palubě.

Stroj byl na cestě z Nantes do britského Cardiffu. Právě na trase mezi prestižními fotbalovými kluby z těchto zmíněných evropských měst osmadvacetiletý útočník přestoupil. Welšský Cardiff City za něj zaplatil rekordních 15 milionů liber (436 milionů korun), hráč smlouvu podepsal teprve v sobotu. Předseda klubu už prohlásil, že je celou situací velice znepokojen.

„V návaznosti na zmizení lehkého letounu před několika hodinami probíhá pátrací a záchranná operace severně od Alderney. Zapojily se do ní dvě helikoptéry a několik záchranných člunů z Alderney a (ostrova) Guernsey,“ potvrdila britské televizi Sky News místní policie. Pátrání se účastní i pobřežní stráž, ačkoliv tato oblast není v jejím poli působnosti.

