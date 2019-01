Ronaldo unikl vězení. Za čachry s daněmi dostal podmínku a vysokou pokutu

Ronaldo (33) nebude muset do vězení, protože tresty do dvou let si podle španělských zákonů mohou odsouzení za nenásilné trestné činy s dosud čistým rejstříkem odpykat na podmínku na svobodě. Pětinásobný držitel Zlatého míče byl podle loňského žebříčku magazínu Forbes s ročním výdělkem 108 milionů dolarů (2,4 miliardy korun) třetím nejlépe placeným sportovcem světa.

⚽️#CristianoRonaldo has accepted a £17m fine and a suspended 23-month jail sentence after pleading guilty to tax fraud in Spain. #Ronaldo had previously agreed the deal with Spanish state prosecutors and tax authorities but still had to appear in court to sign off the agreemeent. pic.twitter.com/O2E5aKjZim