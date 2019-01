Českou nejvyšší fotbalovou soutěž posílí bývalý reprezentant. Bude hrát za Liberec

„S Liborem jsem byl už dva týdny v kontaktu. Trochu se to natahovalo, protože Libor potřeboval rozvázat kontrakt s jeho bývalým klubem Livornem. Měl jsem od něho příslib, že by posílil naše mužstvo, ve kterém viděl perspektivu," pokračoval Hornyák, jenž tak prozradil, co musely obě strany v předešlých podstoupit k tomu, aby nakonec tento transfer vyšel. Navíc, Liberec nebyl jediným českým týmem, který měl o Kozákovy služby zájem. Velmi horečně se totiž o něj zajímala i Ostrava a také severočeský konkurent Liberce Jablonec.

Do Turecka by měl přiletět rodák z Opavy v osm hodin večer. Nestihne tak už přípravný duel Liberce, jenž tam odehraje s Neftci Baku. „Přátelský zápas sice nestihne, ale to nás nemrzí. Do pátku byl v tréninkovém procesu s Livornem, takže nemá žádné tréninkové resty," řekl stratég.

Právě Libor Kozák by měl být tím hráčem, který by měl výrazněji pomoci produktivitě severočeského celku, který na podzim žehhral na veliké neproměňování šancí a tudíž tak nikoho nakonec nepřekvapilo, že Liberec přezimoval až na sedmé pozici. Bilance je konkrétně následující: v dosavadních devatenácti duelech se svěřenci kouče Hornyáka zmohli na pouhých sedmnáct branek a je tak v tomto ohledu druhým nejhorším týmem ligy, tím úplně nejhorším je ve střílení gólů pražská Dukla na chvostu ligové tabulky. Kromě Libora Kozáka má pak Liberec v útočných řadách k dispozici ještě Jana Pázlera, Filipa Oršulu a Petara Musu.

Připomeňme, že Kozák, jenž je tedy odchovancem opavského fotbalu, odešel poprvé do zahraničí v roce 2008, kdy se stal součástí italského Lazia Řím. V něm největší slávu zažil v sezóně 2012/13, kdy se v jeho dresu stal nejlepším kanonýrem Evropské ligy. Z Apeninského poloostrova pak přestoupil na ty Britské, konkrétně do Aston Villy, tehdy ale začaly jeho zdravotní problémy, konkrétně ho trápila zlomenina nohy.

Co se týče jeho posledního zahračního angažmá, tak v italském Livornu hrající druhou nejvyšší italskou soutěž Serii B odehrál pouze devět zápasů, přičemž ani jednou se mu v těchto duelech nepodařilo vsítit branku. Naposledy se pak v dresu Livorna na hřišti objevil v prosinci loňského roku.