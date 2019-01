Letadlo se rozpadá. O smrti fotbalisty Saly už téměř není pochyb, z paluby posílal jasné vzkazy

I dnes pokračuje pátrání po letadle, na jehož palubě cestoval argentinský fotbalista Emiliano Sala. Ten byl právě na cestě mezi francouzským Nantes a velšským Cardiffem, na trase mezi fotbalovými kluby z těchto měst totiž o víkendu přestoupil. Cardiff City za něj zaplatil rekordních 15 milionů liber (436 milionů korun).

Podle nejnovějších informací argentinských médií měl Sala z paluby letounu posílat zprávy prostřednictvím aplikace WhatsApp. Malý stroj Piper Malibu údajně vzlétl až na čtvrtý pokus, Sala psal, že je „skutečně vystrašený“. „Jsme v letadle a vypadá to, že se rozpadá,“ dodal později.

Trosky letadla však záchranářské týmy doposud nenašly. Dnes po půl jedné v oblasti pátraly tři letadla a jedna helikoptéra, zatím však nadále bez výsledku. Salův letoun se z radaru ztratil v pondělí večer severně od ostrova Elderney v Lamanšském průlivu. Záchranáři po něm pátrají už od včera.

Zástupci velšského klubu jsou celou situací znepokojeni. „Očekávali jsme, že přiletí včera večer a dnes nastoupí k tréninku. Když jsme se to dozvěděli, trénink jsme odvolali. Celý klub na Emiliana myslí a modlí se za dobré zprávy,“ sdělil televizi Sky Sports již včera jeden z členů klubového představenstva Ken Choo.

Sala nastřílel během podzimní části této sezóny za francouzské Nantes 12 branek. Kolik dalších lidí s ním bylo na palubě, zatím není jasné. Letoun Piper Malibu je dimenzován pro pilota a dalších pět lidí.

Policie v Guernsey už upozornila, že existuje jen malá šance, že je kdokoliv z lidí na palubě ještě naživu. „Nenašli žádné stopy po těch na palubě. Jestliže přistáli na vodu, je v tuto chvíli šance, že by přežili, naneštěstí mizivá,“ řekli zástupci policie

11.30am update



There are currently three planes and one helicopter in the air.



We are also reviewing satellite imagery and mobile phone data to see if they can be of any assistance in the search.



So far today nothing spotted can be attributed to the missing plane.