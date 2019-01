Cítím, že je naživu. Biologická i fotbalová rodina žádá obnovení pátrání po fotbalistovi Salovi

Policie včera ukončila pátrání po malém letadle, na jehož palubě byl argentinský fotbalista Emiliano Sala. Osmadvacetiletý útočník se právě přesouval mezi francouzským Nantes a velšským Cardiffem, na trase mezi oběma kluby totiž o uplynulém víkendu přestoupil. V pondělí večer se však letoun ztratil z radaru severně od ostrova Elderney v Lamanšském průlivu.

Od té doby probíhalo v oblasti rozsáhlé pátrání, ale bez výsledku. Ve čtvrtek večer tedy policie z ostrova Guernsey učinila těžké rozhodnutí a ukončila pátrání. „Nejbližší příbuzné už jsme o tom informovali a v myšlenkách jsme v této těžké době s rodinami pilota a jeho pasažéra,“ uvedli policisté.

Rodina se však s tímto rozhodnutím nehodlá smířit, jeho sestra Romina se kvůli tomu vydala do Cardiffu. Tamním novinářům ve španělštině řekla, že cítí, že její bratr i pilot letadla jsou stále naživu. Kapitán David Barker ale konstatoval, že je přesvědčen o tom, že policisté nemohli udělat při pátrání po letounu Piper Malibu a jeho osádce už nic víc.

O pokračování pátrání žádá i Salův bývalý klub Nantes. Na sociálních sítích dokonce rozjel kampaň pod hashtagem #PrayForSala. Do ní se zapojili i fotbalistovi slavnější krajané z Manchesteru City Sergio Aguero a Nicolas Otamendi. Oba vzkázali, že dokud existuje naděje, mělo by se v pátrání pokračovat.

We don't want to give up, we want to hold on to hope. That's why I also wish #NoDejenDeBuscar - don't call off the search. From the start, my thoughts have been with Emiliano, his family and friends #PrayForSala