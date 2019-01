Koudelka potvrdil svou formu i v Sapporu. Skončil čtvrtý

Spolu s Romanem Koudelkou se do druhého sapporského kola dostal i další český reprezentant Viktor Polášek, přičemž do průběžného celkového pořadí Světového poháru 2018/19 získal tři body a to za to, že se v Sapporu nakonec umístil na 28. pozici. Co se týče dalšího Čecha, jenž se zúčastnil tento víkend japonského závodu, Čestmíra Kožíška, tak ten se do druhého kola nedostal, neboť mu k tomu chyběly tři body a po prvním kole tak tedy skončil až na jednatřicátém místě.

Že Roman Koudelka může i v Sapporu pomýšlet na vysoké umístění, tak to mhli fanoušci tušit už po prvním kole, po kterém figuroval na páté pozici. Ve druhém kole však všechny omráčil svým skokem Polák Kamil Stoch, jenž díky svému odrazu na můstku zaznamenal zdejší rekord, když skočil ke 148,5 metrům. A zatímco v úvodním kole Koudelka skočil ke 134 metrům, ve druhém to už bylo tři metry více, díky kterému tak překonal domácí hvězdu Rjoja Kobajašiho, kterému se druhé kolo nepodařilo.

"V závodě se cítím strašně hezky. Nervozita mi dodává sílu i koncentraci a jsem moc rád, že držím krok s nejlepšími," prozradil Koudelka novinářům po závodě, proč je jeho forma v těchto týdnech taková jaká je. Pak dodal, že daleké skoky jejho soupeřů ho nikterak neznervózňovaly. "Naštěstí začalo trochu chumelit, a jak vyfoukávali stopu, tak přes fukary nebylo nic slyšet. To mi taky pomohlo, že jsem se mohl koncentrovat sám na sebe a nevnímat, co se dole dělo."

Celý závod nakonec vyhrál Rakušan Stefan Kraft, který tak navázal na svůj triumf z předešlého závodu v polském Zakopaném. Nyní tedy vyhrál před druhým Stochem o deset bodů. O tom, že Koudelka bude nakonec čtvrtý, rozhodl svým skokem Nor Robert Johansson, jenž vyhrál první kolo.

I tak ale český skokan nesmutní. Vždyť po dlouhých třech letech atakuje v těchto týdnech v závodech Světového poháru stupně vítězů. "Chce to zůstat v klidu a pracovat na svých chybách, kterých je stále ještě dost. Já pevně věřím, že bedna přijde ve správný čas a na správném místě," vyhlíží Koudelka blížící se mistrovství světa.

Připomeňme, že Koudelkovo jméno se na stupních vítězů naposledy objevilo v březnu roku 2016, kdy triumfoval ve Wisle.

Konečné výsledky SP ve skocích na lyžích v Sapporu (26.1.2019):

1. Kraft (Rak.) 270,1 b. (132+137 m)

2. Stoch (Pol.) 260,3 (133+148,5)

3. Johansson (Nor.) 256,7 (141+127)

4. Koudelka (ČR) 252,7 (134+137)

5. R. Kobajaši (Jap.) 250,5 (131+123,5)

6. Zajc (Slovin.) 247,9 (140+127)

7. Granerud (Nor.) 236,9 (135,5+130)

8. Huber (Rak.) 233,9 (137+125)

9. Leyhe 232,8 (131,5+126)

10. Eisenbichler (oba Něm.) 232,6 (133+130)

...

28. Polášek 184,2 (121,5+113,5)

31. Kožíšek (oba ČR) 94,4 (122,5)

Průběžné pořadí SP (po 16 z 29 závodů):

1. R. Kobajaši 1173

2. Stoch 704

3. Kraft 681

4. Žyla 627

5. Kubacki (oba Pol.) 570

6. Leyhe 534

...

11. Koudelka 384

36. Polášek 43

48. Hlava 15

58. Kožíšek 6 (všichno ČR)