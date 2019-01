Český fotbalový talent si v Juventusu s Ronaldem jen tak nezahraje. Přestoupil do Lugana

Když o loňském létě přicházel do klubu, jehož vicepreziedentem je bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd, snil o tom, jak jednou bude hrát v jednom mužstvu s jednou z největších fotbalových hvězd současnosti Cristianem Ronaldem. "Nechci přemýšlet tímto způsobem, hlavu mám nastavenu pouze na vlastní výkony. Vzhledem ke čtyřleté Ronaldově smlouvě je však představa reálná. A pro mě zároveň obrovská motivace do budoucna," říkal tehdy Macek.

Nyní však musí na zkušrenou do švýcarského Lugana a tudíž tak musí své snyy odložit na později. „Mám velmi pozitivní pocity. Na zájmu Lugana šlo vidět, že o mě hodně stojí, čehož si nesmírně vážím. V posledních dnech jsem přestup intenzivně probíral s lidmi z mojí agentury Sport Invest i s vedením Juventusu. Jejich názor mě hodně zajímal. Všichni jsme se shodli, že je to další a důležitý krok v mojí kariéře," říká nyní Macek, který už má s Luganem zkušenosti, neboť v něm hostoval právě již od loňského léta. Protože ho ale trápila v posledních měsísích achilovka, na podzim za něj odehrál pouhých 182 minut. „Zranil jsem se ještě během letního turné Juventusu v Americe. Dostal jsem zánět do paty, pak do achilovky, a nevěděla se přesná doba léčení. Protáhlo se až do listopadu. I to je ale důkaz, že o mě Lugano opravdu hodně stojí a věří, že jim splatím jejich důvěru," pokračoval.

I proto, že v Luganu na podzimu, i když pouze takto krátce, působil, bylo pro obě strany jednání o přestupu vcelku snadné. „Sportovní ředitel Lugana mě dobře zná, ví, jaký jsem typ hráče. Už jsem zdravý a v zimní přípravě jsem snad ukázal, že můžu být platným hráčem. Musím ocenit skvělý přístup trenéra a vůbec všech lidí z klubu, kteří mi dali čas na doléčení, abych se dostal do kondice a formy," prozradil Macek.

Pro Romana Macka je tak tedy důležité, aby v následujících letech zúročil to, čeho se mu dostalo právě v Juventusu. „Roman dostal v Juventusu perfektní fotbalové vzdělání, ale i životní školu. Měl tam veškeré podmínky k tomu, aby se stal dobrým fotbalistou. Teď dostává šanci ukázat, že je po všech stránkách připravený na dospělý fotbal na nejvyšší úrovni - aby se stal jednou z opor mužstva," přibližuje Viktor Kolář, jenž je Mackovým agentem a pokračuje: "Ač byl zraněný, tak za uplynulý půlrok Lugano poznalo jeho, on detailně poznal, jak funguje klub. Zájem Lugana není náhodný, v Romanovy kvality věří, a to dlouhodobě. Svědčí o tom i vysoká částka, za kterou ho z Juventusu vykupuje, přestože toho zatím moc neodehrál."

„Lugano s Juventusem dlouhodobě spolupracuje, přechod byl usnadněný i tím, že se v této oblasti mluví italsky. Roman má skvělý základ, aby mohl být úspěšný," zakončil Kolář.