Fotbalová Sparta od jara bez nejdražšího hráče. Stanciu odchází do Arábie

Naposledy se rumunský záložník, jenž loni přišel do Sparty z nizozemského Anderlechtu za cca. 96 milionů korun, objevil na hřišti ve sparťanském dresu v přípravném duelu s Dynamem Kyjev, který Pražané vyhráli a to i díky Stanciuovým gólem z volného přího kopu. A přestože se Stanciu v minulosti nechal několikrát slyšet, že ve Spartě zůstane do té doby, kdy s ní získá ligový titul, nakonec se rozhodl po hodně nevydařeném podzimu z klubu odejít. „Nico pro nás byl a snad i nadále bude důležitý hráč. Objevuje se spousta zpráv z Rumunska. Jeho agenti nám avizovali, že přijde velká nabídka. Není tajemstvím, že přišla z Egypta, ale byla mnohem nižší, než jsme očekávali," mluvil o zájmu o Stancua ze zahraničí už v úvodu zimní přípravy Tomáš Rosický, nový klubový sportovní ředitel.

Přestože tedy tehdy ještě Stanciu na Letné zůstal, nebylo to na dlouho. Nyní tedy míří do Dubaje. Tamní šejkové totiž nabízí pražskému klubu 10 milionů eur, až 257 milionů korun.