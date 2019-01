Kdo za tragicky zmizelého Salu do Cardiffu? Velšský celek vyhlíží Schicka

Aktuálně osmnáctý celek anglické Premier League nutně hledá posilu do svých útočných řad a tak tedy nyní Cardiff City žádá o AS Řím o vypůjčení Patrika Schicka, za kterého nabízí klubu z Apeninského poloostrova až 2 miliony eur, v přepočtu zhruba 52 milionů korun. Pokud by se podařilo klubu s Patrikem Schickem v kádru podařilo udržet v anglické nejvyšší fotbalové soutěži, mohlo by pak za přípaadný trvalý přestup do kasy AS Řím přitéct až 30 milionů eur, tedyd zhruba 773 milionů korun.

Připomeňme, že Schick, jenž v Česku prošel pražskou Spartou či Bohemians 1905, působí ve Věčném městě od léta 2017 poté, co do tamního AS přišel z jimného italského klubu a to ze Sampdorie Janov. Dodejme, že v římském klubu Schick doposud nastoupil ve 20 zápasech, během kterých vstřelil jen čtyři góly.