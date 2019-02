Fotbalovou rozhodcovskou komisi opouští Mlsna. Nesouhlasí s jejím směřováním

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Praha - Během zimní přestávky tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže opustil české fotbalové struktury nejen garant systému viderozhodčích Roman Hrubeš a dva zkušení sudí Radek Příhoda s Janem Jílkem, ale po pondělním dni i člen rozhodcovské komise Petr Mlsna. Ten patří mezi odpůrce současného vedení komise v čele s fotbalovým internacionálem Jozefem Chovancem, který na začátku letošní sezóny nahradil Poláka Michala Listkiewicze, jemuž právě Mlsna dělal místopředsedu. "Je to pravda, rezignaci jsem předal předsedovi LFA a řediteli ligy. Rezignoval jsem z etických důvodů. Do fotbalových struktur se vracejí lidé spojení s opileckou kauzou či korupčními aférami z minulých let. Fotbal dělám pro radost a nesouhlasím s tím, kam směřuje. S takovými věcmi nechci být spojován," uvedl Mlsna pro server isport.cz.