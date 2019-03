Nepříjemnost pro Šilhavého. Do duelu s Anglií nemůže počítat s kapitánem!

Kvůli zranění se Dočkal neobjevil ani v posledním ligovém zápase Sparty proti Olomouci. I tak ale nadále doufal, že se lýtkový sval umoudří a odcestoval tak na reprezentační sraz a následně i na Britské ostrovy. Nyní se tak přidal tento třicetiletý středopolař ke gólmanovi Tomáši Vaclíkovi, který oznámil v úterý, že kvůli svému zranění taktéž nestihne nejen duel s Anglií, ale i ten následný přátelský s Brazílií.

"Věřili jsme tomu, že se Bořek dá do pořádku, ale bohužel se tak nestalo. Včera na tréninku jsme se rozhodli po dohodě s ním a s lékaři, že nebude nominovaný. Bořek říkal, že to není dobré, že to raději necháme být, abychom mu ještě víc neublížili. Projevil přání zůstat a odjet s námi. Věřím, že týmovým výkonem dokážeme jeho přednosti nahradit," uvedl Šilhavý na čtvrteční tiskové konferenci v Londýně.

Právě poté, co loni na podzim přišel k reprezentaci po Karlu Jarolímovi Jaroslav Šilhavý, dostal důvěru v nošení kapitánské pásky Bořek Dočkal. V následujících čtyřech zápasech, v nichž s touto odpovědností Dočkal nastoupil, tento fotbalista chyběl jen tři minuty. Pod jeho kapitánským vedením pak Češi dokázali vyhrát tři duely z oněch čtyřech. "Samozřejmě pro každý tým je nepříjemné, když vám vypadnou dva klíčoví hráči. Nicméně kádr je dostatečně široký. Nastoupí jiní a věřím, že ti je zvládnou zastoupit. Bořek přišel jako lídr týmu, bude nám chybět i jeho kreativita, klid na hřišti. Bral to na sebe. Ale věřím, že týmovým výkonem dokážeme jeho přednosti nahradit," pokračoval reprezentační stratég na tiskovce.

Že Dočkala nakonec nahradí Darida, jenž za Herthu Berlín za poslední víc než měsíc odehrál pouze čtyři minuty kvůli zranění, tak to nebyla jasná záležitost. "Je tam těch variant několik, není jen jedna, jak Bořka nahradit," prozradil kouč.

Sám Darida věří, že duel i s kapitánským céčkem zvládne. "Věřím, že tím, že už jsem nějaké zápasy odehrál a mám zkušenosti, dokážu nahradit i to, že zápasové vytížení není takové, jak bych si představoval. Fyzicky se ale cítím velmi dobře a věřím, že to zvládnu. Všichni víme, že Bořek dokáže dělat rozdíly ve finální fázi, budou nám chybět jeho konstruktivní přihrávky. Ale doufám, že jako tým ho dokážeme nahradit a zápas zvládneme," řekl.