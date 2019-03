Kvalifikace ME: Bezmocní Češi. Z londýnského Wembley odcházejí s pětigólovým výpraskem

Úvodních dvacet minut měla sice většinou Anglie balón na svých kopačkách, nicméně ani ona se do kýžených příležitostí nemohla za tu dobu dostat. Proto tak není divu, že se velmi aktivní Sterling od samého začátku snažil vybojovat pro svůj tým nějakou výhodu všemi možnými prostředky. Nejprve se pokoušel obalamutit portugalského sudího Diase svým pádem v šestnáctce po kontaktu s Kadeřábkem, o osm minut později to zkusil znovu. A tehdy opět neúspěšně.

Jak plynul čas, zdálo se, že česká parta přežila úvod bez újonya že by i ona mohla konečně pobýt na polovině svého soupeře delší dobu, jenže Angličané si řekli, že když to nejde poněkud nekalými prostředky, tak to půjde kombinací přes Kanea, jehož si chvilku čeští reprezentanti nevšímali tak dodstatečně jak by měli a dokázal tak načasovat přihrávku za obranu Sanchovi. Ten se sice s největší pravděpodobností ocital v ofsajdu, praporek ale zůstal dole, akce pokračovala přihrávkou před branku na Sterlinga a ten už si věděl rady, 0:1. Pro Angličany to byla dostatečná náplast na fakt, že chvíli před tím museli sáhnout ke střídání, jelikož si obnovil své zranění Dier.

V následujících minutách bylo vidět na hostech značné uklidnění, do ničeho se zravna nehrnuli, čímž tak dávali možnost Čechům hru vyrovnat a to takovým způsobem, aby tím otevírali svá zadní vrátka, která se Anglie snažila využít pro své rychllé protiútoky. V nejednom z nich byl tou hlavní postavou Sterling, se kterým měli Kadeřábek s Kalasem plné ruce a nohy práce. Právě mezi těmito českými obránci si pak v závěru první půle našel cestu do šestnáctky, ve které musel být Sterling nakonec zastaven až nedovoleně. K následné penaltě se pak nepostavil nikdo jiný než Harry Kane, jenž tak tedy zvýšil na 0:2.

Smolné odrazy nakonec rozhodly o pětigólovém rozdílu

Po přestávce bylo na českém týmu vidět, že v jeho šatně promluvil hráčům hodně do duše kouč Jaroslav Šilhavý, neboť hned do několika zakončení se Češi dokázali přeci jen dostat. Třeba Součkova hlavička mířila jen těsně vedle anglické svatyně, následné zakončení Pavelky pak našlo jen náruč gólmana Pickforda. To jeho protějšek Pavlenka měl o dost pestřejší večer. Zasahoval jak přo střele Aliho, tak třeba i ránu reprezentačního debutanta Sancha hrajícího v německém Dortmundu. Jak se ale říká, do třetice všeho dobrého, a to si nakonec mohli říct i Angličané. Po nedomluvě Nováka s Kalasem se kulatý nesmysl dostal ke Sterlingovi a to už bylo více než jasné, že je tu pohroma v podobě třetího anglického gólu. Šest minut na to se do balónu oopřel opět Sterling, přičemž jeho ránu pak ještě svými zády za záda Pavlenky usměrnil bránící Čelůstka, 0:4.

Na konečných 0:5 pak vlastním gólem zvýšil Kalas, když se při snaze o odkop od něj balón nešťastně odrazil do odkryté české sítě poté, co se k němu míč dostal od gólmana Pavlenky, jenž před tím vyrazil střelu osmnáctiletého Hudsona-Odoie.

Z debaklu se budou muset Češi rychle oklepat, už v úterý totiž na ně čeká v pražské Edenu Brazílie, s níž odehrají přátelský duel.

Konečný výsledek kvalifikačního zápasu (22.3.2019):

SKUPINA A:

Anglie - ČR 5:0

Branky: 24., 62 a 68. Sterling, 45. + 2. Kane (z pen.), 84. Kalas (vl.)