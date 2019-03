Není prohra jako prohra. Češi s Brazílií prohráli 1:3, přesto byli vyprovázeni potleskem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti se snažili v úterý večer, kdy se v pražském Edenu v přátelském zápase utkali s Brazílií, vylepšit svůj dojem u tuzemských fanoušků po páteční kvalifikační ostudné prohře z londýnského Wembley 0:5 s Anglií a přestože ani tentokrát ze zápasu nevyšli svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého jako vítězové, může je těšit zlepšený herní projev. Ten předváděli především v prvním poločase, ve kterém svou aktivitou slavnějšího soupeře z Jižní Ameriky Češi zaskočili a to tak, že se během prvního dějství příliš do nějakých příležitostí nedostávali. To, že po poločase to byli právě Češi, kteří zásluhou gólu Davida Pavelky ze 37. minuty vedli 1:0, nemohlo nikoho na stadionu překvapit. Po změně stran ale Brazílie předvedla daleko lepší výkon a ve druhé půli tak díky Firminovi a Gabrielu Jesusovi nepříznivý stav otočila na konečných 3:1 pro své barvy.