S Chelsea po autonehodě do Prahy nepřijede. Drinkwater není nomen omen

Stalo se to šest mil od domu fotbalového záložníka, na venkové silnici v hrabství Cheschire, když svým Range Roverem narazil do škodovky, za jejíž volantem seděla třiatřicetiletá Emma Brownová. Z obou vozidel moc nezbylo, plot u silnice pak také byl v dezolátním stavu. Poté, co k místě nehody dorazila policie, dala fotbalistovi dýchnout a zjistila, že před jízdou Drinkwater požil alkohol. Ve voze byl pak spolu s Drinkwaterem, jehož následně zatkli a vzali do vazby, přítomen i jeho advokát Beth Mantel.

Po prošetření pak hráče policie pustila na svobodu na kauci, 13. května ale bude muset stejně k soudu.

„Dvě ženy a jednoho muže s menšími zraněními museli lékaři ošetřit," sdělil médiím mluvčí policie v Cheschiru, který tak potvrdil, že to nebyla žádná nevinná srážka. To ostatně potvrzují i svědci nehody, jež citují Daily Mail či Sun. „Kusy aut létaly všude," nechali se slyšet.

Připomeňme, že Drinkwater přišel na Stamford Bridge z Leicesteru jen krátce poté, co s Liškami získali senzační mistrovský titul a to za 35 milionů liber. Za následující rok a půl ale nastoupil za Chelsea pouze do 3 zápasů, během kterých se mu navíc jen jednou povedlo skórovat. Když pak kormidlo v tomto londýnském klubu převzal kouč Sarri, neobjevuje se v základní sestavě vůbec a pod tímto italským stratégem nastoupil pouze v jednom případě a to na začátku této sezóny v duelu o Community Shield proti Manchesteru City. Tehdy navíc ještě odehrál akorát poslední půlhodinu.