V duelu s Chelsea pyrotechnika nebude, slíbili slávističtí fanoušci. Těch může být méně i na ligových zápasech

A nejen na evropské scéně, ale i při ligových zápasech může Praažany potkat stejný trest, jaký dostali od UEFA, tedy uzavření části Tribuny Sever. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) totiž Slavii ve čtvrtek potrestala podmínečným uzavřením zmiňované tribuny a stotisícovou pokutou a to pro změnu kvůli výlevům slávistických fanoušků na adresu karvinského trenéra Františka Straku a jeho rodiny. I k tomu se během týdne vyjádřil Jaroslav Tvrdík, když na Twitter napsal, že za fanoušky kvůli těmto excesům stydí.

„Kolektivní pokřiky fanoušků Slavie proti trenérovi Karviné byly rozhodně za hranicí toho, co je akceptovatelné. Zejména pokřiky o smrti a zabíjení. Bohužel musíme konstatovat, že v případě tribuny Sever se nejedná o první prohřešek, koneckonců již na podzim byla podmíněně uzavřena," uvedl šéf disciplinární komise Richard Baček. Na to Tvrdík reagoval tím, že trest za vulgarity na Františka Straku mohl být o dost tvrdší, to ale bylo zažehnáno schůzkou klubového vedení s fanoušky a dohodou, kterou mezi sebou obě tyto strany uzavřely. "Teď je to již na tribuně Sever," poslal jasný vzkaz příznivcům sešívaných.

To potvrzuje i Baček z disciplinární komise. "Fanoušci mohou poděkovat vedení Slavie, že trest je jen takový, jaký je. Postoj vedení klubu ke kauze od samého počátku a jeho kroky směrem k prevenci takového jednání do budoucna pomohly, že tribuna Sever není na další zápasy zatím zavřená. Na fotbalových tribunách v Česku by se neměla vzývat ničí smrt a příznivci by neměli, ani z hloupé legrace, skandovat nic o zabíjení dětí. Pokud se tak stane ještě jednou, nebude taková tribuna jedno či více utkání skandovat nic, protože bude zavřená. Nebudeme z toho mít radost, ale jiné cesty není," řekl konkrétně.

Že je nakonec trest mírnější, tak k tomu pomohl mimo jiné i ten fakt, že ze strany slávistických fanoušků to byl takový první exces po delší době. "V případě pyrotechniky (podzim 2017) a rvačky s pořadateli (podzim 2018) obdobné podmíněné tresty zafungovaly jako prevence. Chtěli bychom vydat jasný signál, že pokud teď v průběhu dvou měsíců dojde k podobnému disciplinárnímu přečinu způsobenému Tribunou sever, bude trest proměněn na nepodmíněný a bude přidán trest další," upozorňuje Baček.

Byl to tak ze strany LFA smířlivější postup než jak tomu bylo v případě UEFA před několika dny. Ta krátce poté, co pražský klub oznámil, že je domácí duel s Chelsea vyprodán, vydala zprávu o tom, že kvůli výtržnostem v Genku uzavřou pro utkání s anglickým celkem tři části Tribuny Sever. Na těch budou večer místo fanoušků k vidění velké plakáty slávistických velikánů, Josefa Bicana či Františka Veselého.

Dodejme, že disciplinárka LFA se ještě vracela k dalšímu problému Slavie a to k rasistickým nadávkám fanoušků sešívaných na adresu pro změnu libereckého gólmana Filipa Nguyena. "Požádali jsme Slavii o informaci, zda dotyčného diváka identifikovala a jaká učinila opatření, aby se situace neopakovala. Požádali jsme o vyjádření k situaci také samotného brankáře," sdělil Baček.