Slavia podlehla po výborném výkonu Chelsea 1-0. Trest přišel až v závěru

Vzhledem k základní sestavě londýnské Chelsea se mohlo českým fotbalovým fanouškům zdát, že pro anglický klub není Evropská liga a zvláště duel s českým klubem v ní nějak důležitý. Kouč Maurizio Sarri totiž provedl oproti pondělnímu ligovému duelu s West Hamem hned sedm změn, přičemž ty největší hvězdy v čele s Edenem Hazardem nechal pouze na lavičce. I v sestavě Slavie mohli fanoušci spatřit jména, která možná v takovém duelu nečekala. Objevili se v ní Ševčík s Olayinkou, naopak Kúdela společně se Škodou čekali na příležitost během zápasu.

Že to ostrovní klub nebude mít zrovna nejjednodušší, to Chelsea poznala hned v úvodu. Už po dvou minutách hry totiž Pražané zahrávali volný přímý kop, ke kterému se postavil coby exekutor Miroslav Stoch, jenž situaci zahrál nakonec tak, že poslal balón na hlavu kapitána Deliho, který ale mířil vedle. Kdo čekal neustálý tlak ze strany londýnského celku, nedočkal se ho, naopak mohl být příjemně překvapen, jak chytla úvod zápasu pražská Slavia.

Za tu tedy, jak bylo již výše zmíněno, nastoupil i talent Ševčík, jenž po uzdrabvení patřil k nejlepším slávistům na hřišti. I on se dostal v duelu do zakončení a to z dálky, se kterým si gólman Arrizabalega poradil až na dvakrát. Svou první větší možnost si Londýňané schovávali až do 25. minuty, kdy aktivní Brazilec Willian z dálky utěšenou střelou trefil břevno. Jak se první poločas blížil ke svému závěru, tempo z obou stran postupně uvadalo a až v jeho samotném závěru to byli opět Pražané, kteří se snažili bušit do defenzivy Chelsea. K vytouženému gólu ani k nějaké větší šanci to však nevedlo a tak se šlo do kabin za bezbrankového stavu.

Podle mnohých nejlepší hráč Premier League se na hřišti v Edenu objevil až ve druhé půli. A byl znát

Ten, na jehož fanoušci čekali, přišel do centra dění, tedy na hřiště, až během druhé půle. Že je zkrtáka na hrací ploše Eden Hazard bylo znát čím dál tím víc a zastavovat ho se sešívaným dařilo jedině faulem. Po chvíli pak Sarri poslal na hřiště i Kantého.

Ovšem ani těchto velkých jmén se Pražané nezalekli a i za jejich přítomnosti se dostávali do velkých příležitostí. V jedné z těch největších se po brejkové situaci objevil Traoré, proti němuž se však skvělým zákrokem zaskvěl Arrizabalega. Následně slávisté vyvinuli další tlak, při kterém byly charakteristické centrova né balóny a fanoušci tak oprávněné požadovali od svých miláčků konečně gólový úspěch. Nepřišel však ale ani po voleji Bořila.

Nakonec o výsledku rozhodla poslední desetiminutovka, ve které se stal smolařem před tím střídající Hušbauer, jenž nejprve uprostřed hřiště ztratil balóna nakonec nestíhal unikajícího Alonsa, jenž po centru zprava od Williana nakonec sjóroval hlavou na 0:1. Pražané už pak do konce zápasu vyrovnat, i když by si to za svůj výkon zasloužili, nestihli.

Konečný výsledek zápasu úvodního čtvrtfinále Evropské ligy UEFA (11.4.2019):

Slavia Praha - Chelsea FC 0:1

Branka: 86. Alonso