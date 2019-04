Šéf komise rozhodčích Chovanec dorazil na seminář. Jeho stav po infarktu se lepší

Praha - Začátkem dubna prodělal fotbalový internacionál a nynější šéf rozhodcovské komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) Jozef Chovanec infarkt, teď po dvanácti dnech už jeho kolegové mluví v jeho případě o stále lepšícím se zdravotním stavu. Zvlášť poté, co devětapadesátiletá fotbalová legenda dorazila v úterý na úvod semináře sudích, kde byl tak nejen své podřízené muže s píšťalkou pozdravit. Do dvou týdnů by se tak měl Jozef Chovanec vrátit do plného provozu. "Přišel nás pozdravit. Ujistil nás, že je v pořádku, byl plný optimismu. Říkal, že během týdne, čtrnácti dnů se bude zapojovat do normální činnosti komise i osobně," prozradil novinářům Martin Wilczek, místopředseda rozhodcovské komise.