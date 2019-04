Slavia to na Stamford Bridge po gólové smršti nevzdala. Chelsea si ale postup vzít nenechala

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Londýn - Poté, co se pražská Slavia předvedla před týdnem v úvodním čtvrfinálovém zápase Evropské ligy nebojácným výkonem proti londýnské Chelsea, se kterou však nakonec prohrála 0:1, dala tím tak českým fotbalovým fanouškům alespoň trochu naději na podobně se vyvíjející odvetu v Londýně. Ta se na věhlasném Stamford Bridge konala v tento čtvrtek večer, ovšem pro Pražany nezačala vůbec tak, jak si představovali. Už po úvodních deseti odehraných minutách totiž sešívaní prohrávali 0:2 a jen těžko nacházeli recept na to, jak zabránit rychlým protiútokům. Slávistům se sice po rohu díky Součkově hlavičce podařilo v prvním poločase skórovat, i tak ale odcházeli do kabin s nepřiznivým skóre 1:4. Zdálo se tedy, že jsou všechny šance na postup nenavrátně ztraceny, jenže to jako kdyby si myslela po návratu na hřiště i Chelsea a tak byla nakonec překvapena, že svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského sáhli k podobnému stylu hry, jaký praktikovala právě před týdnem v Edenu a co víc, díky talentovi Petru Ševčíkovi dokázala snížit stav 4:3. Na další dva góly, které by pro Slavii znamenal postup, se už ale hosté nezmohli a tak i přes prohru a konec v této sezóně Evropské ligy, si vysloužila potlesk jistě nejen slávistických fanoušků přítomných v anglické metropoli.