Fotbalová Plzeň už myslí na příští sezónu. Do týmu přichází bývalý slávista

Může se nazývat bývalým reprezentantem, přestože za národní tým Adam Hloušek nastoupil jen k pouhým osmi duelům. Zkušenosti, o kterých hovořil ve svém prohlášení Adolf Šádek, však posbíral v německé Bundeslize, kterou si zahrál v dresech Keiserslauternu, Stuttgartu a Norimberku. Před tím, než odešel do zahraničí, byl mezi lety 2009 a 2011 součástí pražské Slavie. „Moc se těším, jde o velkou motivaci. Sice zatím nevíme, jaké předkolo evropských pohárů se bude hrát, ale už to samo o sobě je velká motivace. Navíc doufám, že se bude hrát opět o titul. Český totiž ještě nemám," ví, o co mu nejvíc půjde v novém angažmá Hloušek, jehož kariéru v minulosti brzdilo hned několik zranění, ale poslední dobou se se zraněním nepotkává.

„V Polsku se víceméně všechno dalo do pořádku a dostal jsem se tam, kde jsem chtěl být. Cítím se určitě mnohem lépe, než jsem se cítil dřív," dává na vědomí veřejnosti Hloušek, jenž si s varšavským klubem zahrál například i proti Realu Madrid v rámci Ligy mistrů. Doma s Bílým baletem tento celek i s Hloškem na hřišti dokonce remizoval 3:3. „Ve Varšavě jsem zažil nejlepší léta v kariéře, největší úspěchy. Doufám, že mi získané zkušenosti pomůžou, abych mohl být s Plzní co nejúspěšnější," věří Hloušek.

Tomu smlouva s polským celkem má skončit po této sezóně a proto nechtěl čekat na nové angažmá až do jejího vypršení a rozhodl se konat rychle. "To by bylo velké riziko, chtěl jsem mít ke konci sezony už klid. Měl jsem ještě nějaké nabídky třeba z východní Evropy nebo z Ameriky, ale do toho jsem nechtěl jít. Chtěl jsem mít jistotu pevného zázemí. Na Ameriku, myslím, že je čas, protože chci bojovat o evropské poháry a o titul, proto jsem se rozhodl pro návrat," dodal.