Žádný rukopis ani koncepce, říká Čupr o Ščasném. Kdo bude ve Spartě dalším trenérem?

Ta zpráva se z Letné už asi dala čekat. Sparta opět mění trenéra, tentokrát skončil Zdeněk Ščasný, jenž byl u týmu od srpna loňského roku, kdy nahradil pro změnu Pavla Hapala. Nyní tedy bude sám nahrazen, zatím bude mužstvo koučovat dosavadní asistent Michal Horňák, bývalý fotbalista Sparty, se kterou získal hned 10 ligových titulů.

"Jako vedení jsme diskutovali dlouho do noci a řešili situaci z hlediska výkonu, herního pojetí i mentálního nastavení týmu. Rozhodli jsme se Zdeňka Ščasného s okamžitou platností odvolat. Rozhodnutí se samozřejmě váže na stávající výsledky," uvedl ve čtvrtek pro klubovou televizi František Čupr, sparťanský generální ředitel. Připomeňme, že Sparta se kolo před koncem základní části Fortuna ligy nachází sice na třetím místě, jež bude chtít do konce sezóny udržet, ovšem s 15ti bodovou ztrátou na vedoucí Slavii a s jedenáctibodovou na druhou Plzeň. "Na začátku jara jsme si řekli, že chceme vidět jasný progres, že mančaft jde nahoru, že máme styl, že hrajeme koncepčně a smysluplně. Což se nám bohužel nejeví a nejevilo. Samozřejmě jsme odehráli několik dobrých zápasů. Třeba vynikající výsledek s Plzní nebo se nám obecně na začátku jara dařilo otáčet zápasy, za což Zdeňkovi děkuji. Ale poslední zápasy nebyly dobré, mužstvu jednoznačně chyběl rukopis a koncepce," pokračoval Čupr.

Ten také uvedl, jaké jsou varianty ohledně hledání nového kouče. "Máme plán B, řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby, nebo to necháme až pro další sezonu. V takovém případě by tým (do konce nadstavby) vedl Michal Horňák," sdělil funkcionář.

Přijde do Prahy zahraniční kouč, třeba z Ajaxu? Nebo se přestěhuje Hašek z Vršovic?

Přichází tak tedy čas hledat nového trenéra, který by konečně poprvé od roku 2014 přivedl letenský klub k nějaké tolik toužené trofeji. Právě před pěti lety se zraky sparťanských funkcionářů upírali k jistému Eriku Ten Hagovi, nynějšímu kouči Ajaxu Amsterdam, se kterým se mu letos podařilo senzačně dojít až do semifinále Ligy mistrů. A v této soutěži to ještě nemusí nutně konečná. „O pana Ten Haga jsme se zajímali a nadále ho sledujeme. Není volný, ale pokud bychom se jednou rozhodli pro zahraničního trenéra, bude na našem seznamu hodně vysoko," řekl tehdy majitel Sparty Daniel Křetínský. Tohoto slibu se však nakonec nedostálo, možná bohužel pro Spartu.

Nejen podle bookmakerů, ale i podle zákulisních informací má pak z českých trenérů největší šanci na přestup na Letnou Martin Hašek působící aktuálně v Bohemians, o kterém se ještě nedávno mluvilo v souvislosti s možným vyhazovem.

Kromě něj se také hovořilo o Václavu Jílkovi, ten ale nyní podepsal novou dvouletou smlouvu s Olomoucí.