Další tragédie v rodině slavného fotbalisty: Tři měsíce po úmrtí Saly zemřel jeho otec

Osmadvacetiletý fotbalista zahynul při letu z Nantes do Cardiffu, který ho koupil za rekordní klubovou částku 17 milionů eur. Malé letadlo se zřítilo v noci 21. ledna nad La Manchem.

How much can one small town take? Three months after the death of Emiliano #Sala, his dad Horacio, dies from a heart-attack in #Progreso. In his last interview he told me how grief-stricken he was & all he wanted for "Emi" was justice. #Argentina #CCFC https://t.co/Dl9Lsh4rLg