Po konci hráčské kariéry zpátky do Chelsea. Blues mají pro Čecha zaměstnání

V souvislosti s londýnskou Chelsea se v těchto dnech hovoří především o tom, že by v ní mohl v nejbližší době končit italský stratég Maurizio Sarri, jenž podle některých ztrácí podporu u některých jeho svěřenců. Proti setrvání italského kouče u Londýňanů pak mluví i bodová ztráta na čelo Premier League či herní styl, jaký se nyní v Chelsea praktikuje. Pravděpodobně hned po této sezóně dojde na místě hlavního kormidelníka ke změně, přičemž by se jím mohl stát buď bývalý fotbalista Chelsea Frank Lampard či francouzský trenér Laurent Blanc.

Spolu s novým koučem ale může po této sezóně do klubu přijít i již zmiňovaný Petr Čech, pro kterého vedení v čele s majitelem Romanem Abramovičem, se kterým má bývalý reprezentační gólman stále přátelské vztahy, našlo místo, které by mohl zaujmout a to místo technického ředitele. Na této pozici v minulosti působil Michael Emenalo, který ale z klubu před dvěma lety odešel a dosud se tak za něj nenašla adekvátní náhrada.

Na Stamford Bridge by jistě Petra Čecha přivítali s otevřenou náručí a to platí nejen pro ono klubové vedení, ale i pro samotné fanoušky. V současné době rozhodně není výjimkou fakt, že na domácím stadionu Chelsea při právě domácích zápasech tohoto celku jsou k vidění prátzdná místa. Je tu tak v případě příchodu tohoto miláčka fanoušků Chelsea příslib, že by prázdných míst bylo na Stamford Bridge pomálu, pokud by nějaká byla.