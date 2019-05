Po operaci srdce se vrací na trávníky. Lischku předčasný konec kariéry tak nepotkává

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Praha - Byla to pro něj rána, kterou nikdo, natož on sám nečekal. Po přestupu do pražské Sparty o zimní přestávce mu po nezbytné zdravotní prohlídce sdělili, že má problémy se srdcem a od té doby podstupoval zdravotní vyšetření, během kterého nejednou pomyslel na předčasný konec kariéry. Nyní se teprve jedenadvacetiletý fotbalový obránce David Lischka opět vrací k fotbalu, když se v těchto dnech zapojuje do přpravy s Jabloncem. Děje se tak tedy poté, co hráč úspěšně podstoupil až čtyřhodinovou operaci vedený chirurgem Štěpánem Černým z Kardiochirurgického oddělení nemocnice Na Homolce v Praze. O jeho návratu na hřiště informovala agentura zastupující Davida Lischku Nehoda Sport. „Prožívám úžasnou euforii. Po všech pádech, které jsem zažil, zase přišly dobré zprávy. Zavládla u mě taky nová motivace, velká chuť se do toho kolotoče zase vrátit, strašně mi chyběl. Možná, že mi pauza i pomohla. O to větší radost mám, že jsem zase zpátky v procesu a můžu být s klukama na hřišti," neskrýval nadšení samotný fotbalista.