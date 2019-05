Petr Čech se s trofejí neloučí. Ve finále Evropské ligy triumfuje Chelsea

První poločas mnoho krásy ani z jedné strany nenabídl, jednalo se spíš o opatrnou šachovou partii, kterou v prvním dějství oba kluby praktikovaly. Stojaté vody nakonec rozčeřila až ve 49. minutě, kdy se k hlavičce dostal Giroud a právě tento bývalý hráč Arsenalu právě tomuto londýnskému klubu vstřelil gól na 1:0, když zamířil přesně k tyči. To, že před brankovou čárou ještě míč skočil, zasahujícímu Petru Čechovi nikterak nepomohlo.

O jedenáct minut později už bylo více než jasné, že se z trofeje učené pro vítěze Evropské ligy budou radovat hráči Chelsea. Do 65. minuty utkání totiž ještě fotbalisté v modrých dresech dva góly, přičemž nejprve se to podařilo Pedrovi poté, co mu Hazard přihrál a především poté, co se soupeř věnoval více debatě se sudím, než by bylo zdrávo. Třetí branku Chelsea pak vstřelil Hazard z penalty, když si Čech proti němu vybral špatnou stranu.

I když pár minut na to se zásluhou povedeného zakončení Iwobiho zpoza šestnáctky podařilo Arsenalu snížit na 3:1, v 72. minutě to byl opět Hazard, který zvýšil na konečných 4:1. A tak si lepší rozlučku ve středu dopřál právě Hazard, jenž se na rozdíl od Čecha neloučil s kariérou, ale s působením v londýnské Chelsea. Bývalý reprezentační brankář se sice v duelu několikrát zaskvěl vydařenými zákroky, třeba v prvním poločase proti Emersonovi či Giroudovi a i ve druhé půli měl práci, k výhře a k zisku trofeje pro Arsenal to ale nepomohlo.

A nepomohlo to ani Spartě, která fandila tento večer Arsenalu a to proto, že by jeho vítězství Pražany posunulo přímo do základních skupin Evropské ligy pro příští ročník. Další sezónu v evropských pohárech tak Sparta začne ve 3. předkole Evropské ligy.

Konečný výsledek finále Evropské ligy UEFA (29.5.20219):

Chelsea FC - Arsenal FC 4:1

Branky: 65. (z pen.) a 72. Hazard, 49. Giroud, 60. Pedro - 69. Iwobi