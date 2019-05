Potvrzeno. Novým trenérem fotbalové Sparty se stal Václav Jílek

Jak bylo již výše zmíněno, Václav Jílek byl předtsven veřejnosti Tomášem Rosický. "Věřím, že jsme udělali správné rozhodnutí a trenér Jílek bude tím správným, který Spartu pozvedne. Měl jsem jasná kritéria, trenéra jsem vybral podle jeho dosavadní práce, podle stylu, který je schopný vtisknout svému týmu. Šlo mi o to, aby souzněl s tím, jak bychom se jako Sparta chtěli prezentovat," řekla na začátku dlouho očekávaného čtvrtečního brífinku nejen sparťanská fotbalová legenda působící aktuálně ve vedeníé pražské Sparty.

Poté se už Václav Jílek nechal slyšet, jaké budou jeho cíle v jeho novém angažmá. "Sportovní cíl Sparty je daný historicky - titul, poháry. Hlavní je teď ale první krok, postavit silný tým a vybudovat silnou organizační strukturu. Jasně si určit míru kompetencí lidí, kteří se kolem týmu pohybují. To je vize, díky ní jsem do Sparty šel," prozradil a pokračoval: "Každá nabídka se musí zvážit ze všech stran, i toto byl ten případ. Tomášova vize mě utvrdila v tom, že je dobrá chvíle tuto výzvu přijmout."

Na pražskou Letnou, kde Jílek už v minulosti působil jako asistent trenéra Vítězslava Lavičky po jehož boku zažil dosud poslední ligový titul pro Spartu v sezóně 2013/14, přichází z Olomouce. S ní si připsal úspěch především v szóně 2017/18, kdy s klubem skončil na čtvrté příčce a to pouhý rok po postupu z druhé do první ligy. Díky čtvrtému místu pak v následujícím ročníku hrál s Hanáky o Evropskou ligu, ale i přesto, že se do ní nakonec nedostali, zaujali svým fotbalem, kterým se prezentovali v předkolech například proti Seville.

Připomeňme, že s Olomoucí nedávno Jílek podepsal novou smlouvu, což je důvod zisku šesti milionů korun po tomto transferu v případě Olomouce. Píše tak o tom alespoň deník Sport.

Nyní tak tedy bude chtít jako hlavní trenér Spartu dotáhnout na lepší než třetí místo v ligové tabulce, na kterém letenští skončili vždy v předešlých třech ročnících. V tom posledním nakonec na první Slavii ztratili hned sedmnáct bodů a nejen proto tak začnou v přííští sezóně boje o Evropskou ligu ve 3. předkole. "Budeme dělat maximum pro to, abychom pozvolnou cestou a postupnými kroky udělali ze Sparty opět silné mužstvo, které bude vítězit. Pro nás je velká ambice dorovnat dva týmy, které jsou v tuto chvíli o něco před námi," ví nový sparťanský stratég o současné síle Slavie a Plzně. Jeho cesta ve vybudování silného kádru na Letné započne již 17. června, kdy začne pro Spartu příprava na novou sezónu.

Jeho novým asistentem bude Jiří Staňák a přestože celé složení nového realizačního týmu bude známo až o něco později, měl by se v něm i nadále objevovat i Michal Horňák. Ti tak tedy budou v kádru pracovat i s novými posilami, útočníkem Liborem Kozákem a norským pravým obráncem Andreasem Vindheimem. "Od začátku jsme se s Tomášem bavili o postech, které je třeba posílit, v tom jsme se shodli. Priorita pro mě byla pozice pravého obránce a útočníka. Bavíme se o pozici středního záložníka jako o postu, který je třeba posílit. Rozhodně je to místo, na které chceme přivést hráče. Je to jedna z hlavních otázek v tom, jak můžeme posílit kádr," prohlásil Jílek.

Ten se také zmínil o Guéloru Kangovi, který byl v posledních měsícícvnímán jako nedisciplinovaný hráč. "Kangu vnímám jako kontroverzního hráče, tak působí na veřejnost. Momentálně si dovedu představit hru Sparty s Kangou i bez Kangy. Ale to, jakým směrem se to bude ubírat, určí první dny a týdny. Nesoudím hráče, pokud je osobně neznám," řekl kouč.