Atraktivitu finále Ligy mistrů nepřineslo. Radost pro Liverpool však ano

Fotbalisté a i realizační tým severolondýnského Tottenhamu měli rozhodně před zápasem v hlavě několik možných scénářů, jak by mohlo v jejich prospěch finálové utkání probíhat, všechny se jim ale zhtroutili hned ve 2. minutě. Tehdy v pokutovém území nešťastně zahrál rukou Sissoko a z následné penalty svou nekompromisní střelou otevřel skóre zápasu Mohammed Salah, 1:0.

Po tomto úvodu si možná leckdo říkal, že uvidí atraktivní fduel hodný finále Ligy mistrů. Jenže efekt to mělo nakonec takový, že Liverpool se stál do obranného postavení a Tottenham jen stěží hledal klíč k otevření zavřené liverpoolské bráně. Uzdravený útočník Harry Kane, jenž se tak po pauze opět vrátil do základní sestavy Kohoutů, prakticky nebyl v prvním poločase vidět a tak jediným vzrušením, o kterém se během první pětačtyřicetiminutovky mohlo mluvit, byla dívka v jednodílných plavkách se zajímavým střihem, která vnikla na hrací plochu, kde byla do té doby než ji odvedli pořadatelé.

Mimochodem, za tímto incidentem stál ruský youtuber žijící v USA Vitaly Zdrovetskiy, který se podobným incidentem předvedl on sám osobně před pěti lety ve finále mistrovství světa.

Pokud fanoušci doufali, že po změně stran navštíví madridský stadion i atraktivní fotbal, byli opět zklamáni. K lepšímu fotbalu nepomohli ani náhradník v dresu Tottenhamu Lucasa Moura, hrdina z odvetného semifinálového duelu. Až deset minut před koncem se gólman Liverpoolu Alisson dostal k prvnímu pořádnému zákroku, když vyrazil Mourovu střelu doprostřed brány. Nepřekvapil ho ani Erikssen z přímého kopu či zakončující Son s Alim. Na řadu tak tedy v závěru přišli liverpoolští, jež zásluhou náhradníka Origiho, jemuž se tak podařilo nabázat na své dvě přesné trefy z odvetného semifinále s Barcelonou a přízemní střelou ke vzdálenější tyči zvýšil na konečných 2:0.

Poprvé od roku 2005, kdy Liverpool i s Vladimírem Šmicerem a Milanem Barošem v sestavě vyhrál Ligu mistrů, tak tento anglický celek se zase mohl radovat ze zisku slavné ušaté trofeje.

Konečný výsledek finálového zápasu Ligy mistrů UEFA (1.6.2019):

Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2

Branky: 2. Salah z pen., 87. Origi