Prvně na Moravě. Josef Csaplár bude trénovat fotbalisty Zlína

"Na prvním místě bych měl poznat prostředí co možná nejlépe, zmapovat si situaci a teprve pak se pouštět do nějakých změn, budou-li nutné. Možná by to chtělo některé věci změnit. Může to být i jeden z důvodů, proč mě Zlín angažoval," nechal se dále slyšet šestapadesátiletý kouč, jenž prozradil, že Zlín nebyl jediným zájemcem o jeho služby. "Byly nějaké možnosti hned poté, co jsem skončil v Příbrami. Ať to bylo tady, nebo ze zahraničí v Polsku nebo na Slovensku. Nabídka Zlína mi ale připadala nejzajímavější. Byla konkrétní," řekl.

Naposledy tedy tento trenér působil v Příbrami, kde po dvou letech skončil letos v březnu. V případě Zlína se tak bude jednat o již čtvrtého trenéra, kterého přivítají v tomto kalendářním roce 2019. Připomeňme, že začátkem roku skončil u zlínského kormidla Michal Bílek, jenž se tak přestěhoval do Kazachstánu, kde nyní pracuje jako reprezentační kouč. Po Bílkovi pak do Zlína přišel Roman Pivarník, který byl ale kvůli neshodám s hráči po skončení základní části fotbalové Fortuna ligy odvolán a tak tedy do konce sezóny mužstvo vedl Jan Kameník. Ten sice se Zlínem postoupil až do finále ve skupině o Evropu, v něm ale nakonec nestačil na Mladou Boleslav.

A pro Csaplára Příbram neznamená jen jeho doposud poslední trenérské angažmá, ale i to první, kde se jako trenér poprvé výrazněji prosadil. Nejvíce se však dostal do povědomí jako trenér Liberce, kde společně s Ladislavem Škorpilem získal v roce 2002 ligový titul. V následujících letech byl k vidění na Slavii, v Panioniosu Atény, Wisle Plock, Viktorii Žižkov, u české reprezentace do 17 let, opět v Liberci a jak už bylo řečeno, v roce 2017 v Příbrami. Tam po odchodu Josefa Csaplára klub převzal Roman Nádvorník.