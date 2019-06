Evropský fotbal truchlí. Zemřel zakladatel fotbalové Ligy mistrů

Svou funkcionářskou kariéru tento Švéd začal v bandy hokeji, tedy v hokeji s míčem. Poté tedy přešel do fotbalu, ve kterém se postupnými kroky dostal až do pozice předsedy švédského fotbalu, ve které působil v letech 1984 až 1991. Rok na to pak byl zvolen do čela UEFA a stal se tak pátým předsedou této unie poté, co tak nahradil Jacquese Georgese.

V roce 1998 pak kandidoval na šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA, kde však ve finále prohrál se Seppem Blatterem a nepodařilo se mu tak nahradit Joaa Havelange. Právě se Seppem Blatterem měl pak Johansson napjaté vztahy. Mezinárodní fotbalovou federace následně dlouhodobě žádal o audit jejího hospodaření, neboť ji podezíral z korupce, přičemž to nakonec ve svých závěrech potvrdila před čtyřmi lety etická komise FIFA.

Nejen za novodobou Ligu mistrů mu mohou být nejen fotbaloví fanoušci vděčni. Evropský fotbal mu může děkovat i za větší zisk prestiže pro mistrovství Evropy, které se i díky němu v roce 1992 se šampionát konal v jeho domovském Švédsku. A i díky Johanssonovi pak má UEFA své sídlo ve švýcarském Nyonu na břeho Ženevského jezera, nikoli v bernu, kde sídlila původně. Výrokem "Fotbal je hra lidí nikoli robotů" se také postavil proti zavedení videa ve fotbale.

V čele UEFA tedy skončil v roce 2007 a stalo se tak po prohraných volbách, kde se utkal s Michelem Platinim. Právě na Platiniho návrh z Johanssona učinil čestného předsedu UEFA.

"Byl to náš největší mezinárodní fotbalový lídr, žádný jiný Švéd takový vliv na světový fotbal neměl. Byl hluboce respektován jako předseda UEFA i místopředseda FIFA, jeho vůdčí schopnosti sklízely obdiv po celém světě," nechal se slyšet Karl-Erik Nilsson, současná hlava švédského fotbalu.

K Johanssonově smrti se vyjádřil i současný šéf FIFA a zároveň bývalý generální sekretář UEFA Gianni Infantino. "Byl vzorem profesionalismu a především lidskosti, neocenitelným zdrojem moudrosti a inspirace. Budu navždy vděčný za to, že byl prezidentem UEFA, když jsem tam v roce 2000 přišel."

"Světový fotbal je mu vděčný za všechno, co pro něj udělal. Navždy si ho budeme pamatovat jako vizionářského vůdce, který miloval fotbal a sloužil mu," zavzpomínal na svého předchůdce současný šéf UEFA Aleksander Čeferin. "Světový fotbal je mu vděčný za všechno, co pro něj udělal. Navždy si ho budeme pamatovat jako vizionářského vůdce, který miloval fotbal a sloužil mu," řekl a podotkl, že v nadcházejících zápasech Ligy národů a evropské kvalifikace se na Lennharta Johanssona zavzpomíná minutou ticha před daným zápasem.