Další posila pro Spartu. V kádru Pražanů se nově objeví talent z Brna. A jak to bude s Kangou?

Přestože ještě před pár týdny se o něm hovořilo jako o jedné z možných posil pro Plzeň, nakonec ho budou moci v příští sezóně fotbaloví fanoušci vidět v dresu jejího rivala, tedy pražské Sparty. „Láďa Krejčí je velice talentovaný střední záložník, který prošel všemi mládežnickými reprezentacemi. Je technicky velmi dobře vybavený. První dotek, přehled ve hře, dobré vyhodnocování herních situací patří k jeho silným stránkám. Vzhledem ke svému mládí se musí nadále hodně učit, bude si muset zvyknout na mnohem větší tempo hry, ale díky fyzickým a technickým předpokladům z něj může vyrůst velmi kvalitní hráč," uvedl na adresu nové posily pro kulbový web sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

„Přestup do Sparty je pro mě velkým posunem v kariéře. Uvědomuji si sílu Sparty. Jsou tu hráči, kteří mají velkou kvalitu, a těším se, až s nimi budu na hřišti," neskrýval pak radost z transferu samotný fotbalista Krejčí. Ten si byl hned vědom toho, že ho skalní příznivci Rudých budou hned porovnávat s oním slavnějším jmenovcem hrající nyní v Boloni. „Fanoušci nás určitě budou porovnávat, ale věřím, že budu minimálně stejně dobrý jako Krejda," řekl s úsměvem.

Právě Sparta je pro něho takříkajíc osudovým klubem. Proti ní totiž před třemi lety debutoval v první lize a už tehdy bylo na něm znát, že mu časem bude Brno malé. Za klub reprezentující jihomoravskou metropoli nastoupil do 24 ligových zápasech, během kterých jednou zaznamenal branku. Poté, co v sezóně 2017/18 brněnská Zbrojovka sestoupila do druhé ligy, si v této soutěži oblékl dres Brna třiadvacetkrát a nejen svými třem,i brankami pomohl Brnu do barážových zápasů, které se nakonec tomuto moravskému klubu i vzhledem k jistým okolnostem nepovedlo.

Vydrží přetlak v záloze Kanga? O kontroverzního hráče se zajímá Dinamo Záhřeb

Už delší dobu se spekuluje o možném konci angažmá ve Spartě v případě kontroverzního středopolaře a to především kvůli jeho kontroverznímu chování v zápasech i při tréninku, kvůli kterému nehrál v nadstavbě duel s Libercem, protože byl z kádru před tímto utkáním nečekaně vedením suspendován. O budoucnosti Kangy ve Spartě mluvil nejasným způsobem i nový kouč Pražanů Václav Jílek. „Pokud trenér nemá osobní zkušenost s hráčem, je složité říkat něco dopředu. Kangu vnímám jako minimálně kontroverzního, působí tak na veřejnost. Musím ale projít vztahem trenér - hráč na hřišti, což je pro mě hodně důležité. Dovedu si hru Sparty představit s Kangou i bez Kangy. Jak se bude náš vztah vyvíjet, určí první týdny přípravy," řekl na tiskové konferenci po podpisu smlouvy s klubem.

Nyní se objevují o zájmu o Kangu ze strany chorvatského klubu Dinamo Záhřeb, je však otázkou jak ho tam fanoušci přijmou s vědomím toho, že Kanga před příchodem do Prahy působil v srbské Crvene Zvezdě Bělehrad.

Protože ale chorvatský klub hledá náhradu po předpokladném odchodu mladého španělského záložníka Daniela Olma, jenž by měl z klubu odejít za nemalý peníz, může být zájem o Kangu ze strany klubu přeci jen oprávněný.

A taky tomu všemu nahrává ten fakt, že Sparta má pro změnu ještě zájem posílit svůj střed pole Michalem Trávníkem.