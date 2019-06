Kvalifikace ME: Sch(m)ick, Sch(m)ick! Český útočník odstřihl Bulhary od nadějí

S vědomím toho, že zvláště po úvodní zmiňované vysoké prohře v Anglii, je pro českou fotbalovou reprezentaci dvojzápas s Bulharskem a Černou Horou důležitý, měl tým kouče Jaroslava Šilhavého za ideální plán vstřelit prnví branku krátce po zahájení zápasu. To se ale naopak podařilo bulharskému soupeři, který po přenesení hry a po následném centru Popovova a hlavičky Isova rychle, již po třech minutách, vedl 1:0 na pražské Letné.

Následnou čtvrthodinku se z tohoto direktu české mužstvo vzpamatovávalo a až pak to bylo ono české mužstvo, které postupně převzalo v duelu otěže a dominovali na hrací ploše. Po postupném navyšování tlaku tak tedy muselo být otázkou času, kdy se Čechům podaří vyrovnat. A po několika příležitostech zapříčeněné chaotickou bulharskou obranou to přišlo. Míč se dostal k Patriku Schickovi a ten tedy rozradostnil domácí fanoušky, 1:1. I této trefě předcházela chyba bránících, konkrétně Dimitrova, který nejprve nedokázal včas zachytit Jankta a i když se pak snažil své zaváhání tím, že mu ukopnul balón, namazal tak právě díky tomu střelci Patriku Schickovi.

Od té doby už to byli Češi, kteří na hřišti konečně potvrzovali papírovou roli favorita v tomto utkání. Skórovat mohl následně třeba Alex Král, jenž poprvé nastoupil do základu za reprezentaci, ovšem ani nadvakrát se mu gólmana Michajlova překonat nepodařilo. Schick pak mohl skórovat v zápase podruhé, ale hlavičkoval tak, že se pumlíč otřel o břevno. Bylo těch příležitostí skutečně dost na to, aby tak Češi nad Bulhary zvítězili daeko výraznějším způsobem.

Nakonec to tedy bylo pouze o gól, neboť krátce po změně stran se po Suchého skvělé přihrávce do brejkové příležitosti dostal Patrik Schick a i když byl tento fotbalista působící na klubové úrovní v římském AS atakován obránci z obou stran, nerozhodilo to a dostal tak balón podruhé za záda bulharského brankáře.

Po zbytek zápasu se sice Češi trochu stáhli, ovšem Bulhaři se do mnoha šancí k tomu, aby duel vyrovnalo, nedostali. I při tomto obrázku hry to byli pořád Češi, kteří měli ke vstřelení branky daleko blíže. Tak třeba Novák mohl hlavičkou skórovat, ale mířil vedle a v době, kdy do konce zápasu zbývalo 15 minut, se sice Schickovi potřetí podařilo dostat do bulharské svatyně, gól nakonec kvůli předešlému ofsajdu neplatil. I tak si ale za chvíli vychutnal při střídání zasloužený potlesk od diváků.

K další změně skóre nepomohli ani náhradnící Kopic s Doležalem a protože ani závěrečný nápor Bulharů nebyl úspěšný, mohla konečně na pražské Letné propuknout radost.

Další kvalifikační duel sehrají čeští fotbalisté již v pondělí a to v Olomouci proti Černé Hoře.

Konečný výsledek:

Česko - Bulharsko 2:1

Branky: 19. a 50. Schick - 3. Isa