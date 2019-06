Přestup za 100 milionů eur. Eden Hazard již patří Realu Madrid

Byl to kouč Bílého baletu Zinédine Zidane, který stál hodně o to, aby právě Eden Hazard posílil jeho kádr pro nadcházející sezóny. Nyní tak může být šťastný z toho, že se podařil přestup jeho vysnněného hráče domluvit. A to i přesto, že fotbalistovi k vypršení smlouvy v Chelsea zbýval ještě rok.

Ovšem osmadvacetiletý belgický reprezentant se už loni v říjnu nechal slyšet jeeho věčným snem bylo oblékat dres Realu Madrid a poté, co sezónu 2018/19 zakončil s pohárem pro vítěze Evropské ligy, když ve finále Chelsea porazila Arsenal 4:1, sám říkal, že v Baku šlo zřejmě o jeho poslední duel za Chelsea.

Do klubu hrající své domácí zápasy na Stamford Bridge přišel podle mnohých nejlepší hráč na Britských ostrovech v uplynuvší sezóně již před sedmi lety v roce 2012 a to z francouzského Lille za 32 milionů liber (cca. 921 milionů korun). Na začátku svého angažmá v Británii dokázal s Chelsea vyhrát Evropskou ligu, k tomu s klubem získal hned dva ligové tituly a po jednom také poháry pro vítěze Anglického a Ligového poháru. V nedávno skončivší sezóně 2018/19, kdy Londýňané skončili na třetí pozici v Premier League, zaznamenal 16 branek a 15 asistencí.

Eden Hazard je v pořadí již třetí posilou pro Real Madrid. Kádr tohoto velkoklubu totiž už o tomto přestupovém období stihli posílit obránce Éder Militao z Porta a to prý za 50 milionů eur. O 10 milionů eur pak měl Real Madrid ještě utratit za Luku Joviče, útočníka, který doposud působil v německém Eintrachtu Frankfurt. Dalším novým hráčem Bílého baletu by pak ještě měl být útočník Rodrygo ze Santose, jehož přestup je už také pouze otázkou času.