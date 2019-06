Změny na Stamford Bridge. Členem realizačního týmu bude Makélélé, kouč Sarri míří do Itálie

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Nejen v kádru londýnské Chelsea o této letní pauze dochází ke změnám. Poté, co se vítěz posledního ročníku Evropské ligy musel rozloučit po sezóně se svou největší hvězdou Edenem Hazardem, jenž od příštího ročníku bude oblékat dres Realu Madrid, se nyní hodně v Londýně mluví o tom, jak bude vypadat realizační tým "Blues". Ještě před koncem sezóny 2018/19 se v zákulisí spekulovalo o konci italského hlavního kouče Maurizia Sarriho a v těchto dnech se tyto informace potvrzují. Jeho odchodu do Juventusu by už nemělo nic bránit. Nástupcem by pak měl být podle všeho klubová legenda Frank Lampard. Navíc londýnský klub oznámil, že nově bude v realizačním týmu fungovat jeho bývalý hráč a vicemistr světa z roku 2006 Claude Makélélé.