Na pražskou Letnou přišla posila číslo 4. Za Spartu bude hrát Trávník

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fotbalová Sparta nadále před startem nadcházející sezóny 2019/2020 posiluje svůj kádr. Nyní oznámila svou již čtvrtou posilu a to v podobě záložníka se zkušenostmi z české reprezentace Michala Trávníka, jenž na klubové úrovni doposud působil v Jablonci, kde strávil celkem čtyři roky. V pátek večer nakonec se Spartou tento pětadvacetiletý fotbalista, jenž na pražskou Letnou podle zákulisních informací přišel za 40 milionů korun a měl by to tak tedy být dosud nejdražší transfer na tuzemské fotbalové scéně, tříletou smlouvu. A neměl by být posledním fotbalistou, který do Sparty ještě o této pauze přijde z Jablonce. Před dotáhnutím má být totiž ještě přesun z Jablonce do Sparty i v případě Davida Licshky.