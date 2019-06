Vrátí se Mourinho na scénu jako reprezentační kouč? Být trenérem národního týmu by si přál

„Chtěl bych trénovat v nových soutěžích, přemýšlím o Euru a o mistrovství světa. Nemusí to nutně být portugalská reprezentace," zněla slova z úst šestapadesátiletého trenéra pro Eleven Sports. Naposledy, jak už bylo výše zmíněno, působil jako trenér Manchesteru United, který právě pod jeho vedením zažil nejhorší vstup do Premier League za posledních 28 let.

„V kariéře bych zároveň rád zvítězil ještě v páté lize a Ligu mistrů vyhrál se třetím klubem. Pokud za mnou někdo přijde a řekne, že teď nejsou podmínky pro výhru, ale pojďme je společně vytvořit, tak já o takové nabídce budu uvažovat," pokračoval stratég, který má za sebou veleúspěšná angažmá ve španělské, anglické, italské i portugalské lize. Všude tam se stal se svými celky mistry soutěže.

Poté, co tedy skončil v Manchesteru United, se spekulovalo o jeho odchodu do Realu Madrid, stejně tak byl i jeho návrat do Chelsea, kde po sezóně skončil italský trenér Maurizio Sarri a mluvilo se i o zájmu ze strany Newcastlu poté, co se tam odehrály změny ve vedení. Nakonec se však zdá, že po několikaletém působení na lavičkách fotbalových klubů přijde poprvé na řadu reprezentace a tudíž, že Mourinha bychom mohli spatřit na blížícím se mistrovství Evropy 2020.