První odchod ze Slavie. Mistrovský celek opouští Stoch

Podle slávistického bosse nebyl transfer ze Slavie do Soluně tím, kde hlavní úlohou hrály peníze.

Připomeňme, že součástí slávistického kádru se Miroslav Stoch stal před dvěma lety, kdy do Edenu přišel z istanbulského Fenerbahce. Během následujících dvou let se stal jedním z nejdůležitějších hráčů týmu, o čemž svědčí především ten fakt, že se v poslední sezóně stal druhým nejlepším střelcem sešívaných, přestože mu jaro nevyšlo úplně podle jeho představ. Běhemm této části sezóny totiž zaznamenal pouze dvě branky. Dohromady však tento fotbalista narozený ve slovenské Nitře během 88 zápasů vstřelil dvacet gólů a k tomu si připsal hned devatenáct úspěšných finálních přihrávek.

To, že odchází do řeckého PAOK Soluň však pro devětadvacetiletého hráče rozhodně neznamená, že jde do neznámého prostředí. V tomto řeckém klubu totiž už hrál a to když zde byl na hostování během svého angažmá v londýnské Chelsea. Jednalo se o sezónu 2013/14. Dalšími zahraničními kluby, kde Stoch působil, byly Bursaspor, Twente Enschede nebo Al Ain ve Spojených arabských emirátech.