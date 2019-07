Přestupová bomba vybuchla. Exsparťan Stanciu bude skutečně hrát za Slavii

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po půlroce se vrací opět na českou fotbalovou scénu. Pikantní však je, že místo rudého sparťanského dresu si nyní obleče dres sešívaný, slávistický. Rumunský fotbalista Nicolae Stanciu ukončil své působení v saúdskoarabském Al Ahlí, kam začátkem tohoto roku ze Sparty přestoupil, a nyní se je už spolu s dalšími slávistickými fotbalisty na rakouském soustředění. Zatímco Sparta před rokem a půl za něj Sparta utratila tehdy rekordních 96 milionů korun, za kterých tedy přišel do Česka z Anderlechtu, Slavia Stanciua měla přivést do svého klubu za 100 milionů korun. "Byl to za 22 let praxe můj nejtěžší přestup na mezinárodním poli, ještě složitější než svého času Petra Čecha z Rennes do Chelsea," řekl k přestupu Pavel Zíka z Global Sports zastupující Stanciua v Česku.