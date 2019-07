Bývalý fotbalový reprezentant Plašil ukončil kariéru. I nadále ale bude působit v Bordeaux

Právě po sezóně 2018/19 končila Plašilovi v Bordeaux smlouva a při posledním ligovém zápase, do kterého za tento celek nastoupil v květnu, mu pak potleskem fanoušci poděkovali za to, co pro právě tento klub Plašil udělal. A přestože si ještě po konci sezóny rozmýšlel, zda končit nebo zda ještě pokračovat, až nyní začátkem července dospěl k názoru, že svou bohatoiu kariéru přeci jen uzavře.

"Je v tom hodně emocí, když věším kopačky na hřebík po více než dvaceti letech kariéry, během které jsem prožil výjimečné chvíle. Chci poděkovat všem, kdo mě během těch úžasných let podporovali - fanouškům, trenérům, funkcionářům a spoluhráčům. Přišel čas na nové výzvy, věnovat se nové generaci a předat jí všechno, co jsem se naučil. Jsem velmi pyšný na to, že budu pracovat v realizačním týmu rezervy Bordeaux," řekl Plašil ke svému konci a prozradil tak v jaké roli ho budou fotbaloví fanoušci vídat v dalších měsících. Bude součástí realizačního týmu rezervy Bordeaux hrající v současnosti až pátou francouzskou ligu.

Připomeňme, že vedle klubové úrovně tedy v minulosti Plašil působil i na té reprezentační a to mezi lety 2004 a 2016, během kterých nastoupil do 103 duelů, ve kterých nastřílel sedm branek. Dresu národního týmu pak dal sbohem po po sledním evropském šampionátzu v roce 2016, jenž se konal ve Francii. Kromě čtyř evropských mistrovství se zúčastnil i jednoho světového a to v roce 2006. Co se týče počtu reprezentačních startů, tak jen trojice Petr Čech, Karel Poborský a Tomáš Rosický má startů za reprezentaci více.

Po konci kariéry Jaroslava Plašila tak tedy zbývají už jen dva ještě stále aktivní fotbalisté, kteří byli součástí bronzového týmu z Eura 2004. A to Milan Baroš hrající nyní za Ostravu a Tomáš Hübschmann působící pro změnu v Jablonci.