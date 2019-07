Československý Superpohár ovládla Slavia. Proti Trnavě se dvakrát trefil Souček

Slavia měla od počátku hry očividně více ze hry než její soupeř a proto tak nebylo divu, že hosté z Čech zahrozili už po šesti minutách hry, kdy se po přesném centrovaném balónu dostal k míči na malém vápně útočník Mick van Buren, tento nizozemský fotbalista ale nakonec poslal kulatý nesmysl pouze do náruče trnavského gólmana Dobřivoje Rusova. V prvním poločase tak mohl přijít po nevyužívání příležitostí sešívaných trest a to ve 29. minutě, kdy se po Součkově chybě při defenzivní práci dostal do brejkové příležitosti Tavares, jeho přihrávku do šestnáctky ale stačil včas zblokovat vracející se David Hovorka, jediná letní novinka, která byla v Trnavě ve slávistickém kádru k vidění.

Až ve 40. minutě slávisté využili možnost vstřelit úvodní branku zápasu, když byl po faulu na Alexe Krále nařízen pokutový kop. K němu se následně postavil Tomáš Součka ten s ledovým klidem obloučkem gólmana Rusova překonal, 0:1 pro Slavii. Na tomto stavu pak do konce první půle nic nezměnil Van Buren, který ani tentokrát po centru balón hlavou nedopravil do sítě. Rusov totiž míč chytil včas na brankové čáře.

Po obrátce to byli opět sešívaní, kteří na hřišti oplývali daleko větší aktivitou než Trnava, skoro se zdálo, že byli ještě nebezpečnější než v prvním dějství. Zanedlouho po začátku druhé půle předvedl pěknou individuální akci Alex Král, po níž se opět mohl zapsat do střelecké listiny Souček, jenže ten tentokrát trnavskou branku přestřelil.

Svěřenci portugalského kouče Chéua, jenž je hlavním kormidelník v trnavském klubu, co právě tento klub po poslední sezóně prošel změnou ve vlastnické struktuře, se prakticky ve druhé půli na nic nezmohli a tak tedy nikoho nepřekvapilo, že to byli v 61. minutě opět Slávisté, kteří skórovali. Po rohovém kopu se míč dostal do malého vápna, kde byl přítomen Souček a ten se ze své tradiční pozice nemýlil, 0:2.

Za chvíli už to mohlo být o tři góly, kdyby ovšem ve své příležitosti nepřestřelil Král. I tak ale Pražané nikterak smutní být nemuseli, protože ono to 0:3 nakonec pro ně skončilo. Po Masopustově předání Hušbauerovi se tento druhý jmenovaný šutér zpoza vápna trefil parádně do horního rohu. Hušbauer pak mohl zvýšit na 4:0, tentokráte ale trefil opět po dalekonosném zakončení brankovou konstrukci. I tak se ale sešívaní mohli po zápase radovat ze zisku první trofeje po poslední vítězné sezóně.

Dodejme, že o Československý pohár se poprvé bojovalo před dvěma lety, tehdy Zlín zvítězil nad bratislavským Slovanem až po penaltách, minulý rok se duel mezi Slovanem Bratislava a Slavií nehrál a to kvůli bezpečnostním důvodům.

Konečný výsledek Československého Superpoháru (6.7.2019):

Spartak Trnava - Slavia Praha 0:3

Branky: 40. (z pen.) a 61. Souček, 71. Hušbauer