Nejdřív se bude snažit pomáhat Plzni do Evropy, pak odejde. Kam míří Hrošovský?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Jedna z největších opor Viktorie Plzeň Patrik Hrošovský v nadcházející sezóně 2019/2020 přestane být součástí kádru tohoto západočeského klubu. Sice se bude ještě s druhým celkem poslední ligové sezóny snažit o postup do evropských pohárů, pak už ale jeho kroky zamíří do zahraničí. Konkrétně do belgického Genku. Jak informuje webová stránka plzeňské Viktorky, na tomto transferu se dohodly vedení obou klubů.