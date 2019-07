Po Stochovi další odcházející. Do Brugg má namířeno obránce Deli

Simon Deli měl podle dosavadní smlouvy se Slavií v pražských Vrščovicích vydržet ještě další rok, odejde ale dřív a přestože přestup do Brugg ještě není zcela hotov, s největší pravděpodobností stvrzen zanedlouho bude, neboť už samotný předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík se na svém twitterovém účtu se Simonem Delim rozloučil. "Napsal jsi mi, že jsem více než Tvůj šéf, že jsem jako Tvůj táta. A že nyní potřebuješ moje požehnání na cestu za novými výzvami. Je to hrozně těžké, Simone, budeš nám hrozně chybět. Ale máš právo udělat to nejlepší pro svoji rodinu a štěstí. V Edenu budeš vždy doma, Titáne!," napsal Tvrdík konkrétně.

Připomeňme, že před příchodem do Slavie v roce 2015 byl Deli součástí sparťanského kádru a po příchodu do Edenu pak se sešívanými nejen že dvakrát vyhrál ligu, ale také domácí pohár. Stal se důležitou oporou mužstva a nejen díky němu se tak Pražané dostali v posledním ročníku až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Vedle Brugg neskrýval zájem o Deliho ani skotský Glasgow Rangers, nakonec však bude Deli náhradou za Stefana Denswila, nizozemského stopera, jenž před týdnem odešel z Brugg do italské Boloni. Je pak rozhodně zajímavostí, že v Bruggách se Simon Deli setká s bývalým fotbalistou Slavie Ukrajincem Eduardem Sobolem. Ten je nyní v Belgii na ročním hostování z doněckého Šachtaru.