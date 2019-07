Do nové sezóny bez Dočkala. Původně zamýšlená opora Pražanů musela opět na operaci

Právě v takovém případě tak Bořek Dočkal přijde nejen o podzimní ligové zápasy, ale i o část kvalifikace na evropský šampionát, neboť je Dočkal stále součástí fotbalového národního týmu.

K tomu, aby podstoupil Dočkal další zákrok, mu doporučil samotný lékaařský tým, jenž ho viděl jako nezbytný. Dodejme, že hráč zákrok již podstoupil a měl proběhnout bez komplikací. Až průběhem další léčby bude více jasněji ohledně hráčova návratu do tréninkového režimu.

První operace Achillovy šlachy proběhla již letos v květnu. "Jeho zranění mělo degenerativní tendenci, proto jsme se rozhodli pro tuto formu řešení," řekl tehdy lékař Miroslav Sinkule. A to i přesto, že se před tím jevilo, že by se snad už mohl Bořek Dočkal plně zapojit do fotbalového života a dokonce s ním už na jaře počítal i kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý s jeho zapojením se do bojů o účast České republiky na evropském šampionátu. Krátce před úvodním kvalifkačním duelem v anglickém Wembley ale Dočkala trápil lýtkový sval, který nakonec nestihl doléčit. "Věřili jsme tomu, že se Bořek dá do pořádku, ale bohužel se tak nestalo. Bořek říkal, že to není dobré, že to raději necháme být, abychom mu ještě víc neublížili," nechal se slyšet v březnu Šilhavý.

Připomeňme, že Dočkal přišel o zimní pauze do Sparty z čínského Che-nanu, přičemž však z tohoto klubu hostoval mimo jiné v americké Philadelphii, a praktivky krátce po příchodu na Letnou se v únoru tento středopolař zranil.

Nyní tak tedy nový trenér pražské Sparty Václav Jílek den před startem nového ročníku české nejvyšší fotbalové soutěže nemůže piočítat nejen s Bořkem Dočkalem, ale i s obráncem Filipem Panákem a trojicí útočníků Matějem Pulkrabem, Václavem Kadlecem a Václavem Drchalem. Zanedlouho by se mohl do kádru z marodky vrátit prvně jmenovaný forvard Pulkrab. "Ten má reálnou šanci vrátit se v závěru podzimu. U ostatních mám pocit, že je na podzim k dispozici mít nebudeme,"řekl k absentujícím svěřencům Jílek.

Kromě toho pak nejsou nyní k dispozici ani Uroš Radakovič, ani kapitán Martin Frýdek.