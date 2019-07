Plzeň se v dalších bojích o Ligu mistrů podívá do Turecka, stejně tak v bojích o Evropskou ligu i Sparta. Jablonec může zamířit do Anglie

Vylosováním Istabulu Basaksehir se tak plzeňští Viktoriáni vyhnuli cestě do belgických Brugg, kde by se tak mohli setkat s již bývalým slávistickým obráncem Simonem Delim, kromě toho mohli ještě fotbalisté ze západočeské metropole vycestovat do ruského Krasnodaru či do rakouského Lince, který se tak jevil jako možná nejpříjemnější sok.

Pavel Vrba se se svým mužstvem pokusí, aby do Plzně vrátil atmosféru Ligy mistrů počtvrté za posledních osm let. Dosud totiž plzeňští slýchávali slavnou znělku soutěže třikrát (2011,2013 a 2018). V minulém ročníku se předkolům o Ligu mistrů vyhnul, protože tehdy se do základních skupin soutěže dostal přímo coby vítěz české ligy. Nyní je ale čekají v případě úspěchů nejen 2., ale i 3. a 4. předkolo Ligy mistrů.

Co se týče případného plzeňského soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů, tak istanbulský Basaksehir je aktuálně úřadujícím šampionem turecké ligy. Její nový ročník začne až v půlce srpna a protože česká liga bude mít tímto pondělkem za sebou již dvě kola, větší rozehranost může být v tom případě pro český klub výhodou. Nicméně proti Západočechům však může hráut bouřlivá atmosféra v Turecku, i když už bude mít za sebou zkušenost s tou řeckou. Basaksehir své domácí zápasy totiž hraje na stadionu Fatima Terima, kam se vejde až 17 156 fanoušků.

Viktoriáni si budou muset dávat pozor především na nejlepší střelce z minulé sezóny turecké nejvyšší soutěže a to na Edina Viščaeho z Bosny a Hercegoviny, stejně tak jako na Brazilce Robinha. Nebezpeční jsou pochopitelně i Irfan Kahveci či Arda Turan, jenž je však aktuálně na seznamu zraněných.

V případě, že plzeňští přes Olympiakos ve 2. předkole nepostoupí, ve 3. předkole Evropské ligy je čeká belgický klub Royal Antverpy.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů

Mistrovská část:

Kluž/Maccabi Tel Aviv - Celtic Glasgow/Kalju (Est.),

Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.),

PAOK Soluň - Ajax Amsterdam,

Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb - Ferencváros Budapešť/Valletta (Malta),

Crvena Zvezda Bělehrad/HJK Helsinky - The New Saints (Wal.)/FC Kodaň,

Maribor/AIK Stockholm - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim.

Nemistrovská část:

Basaksehir Istanbul - Viktoria Plzeň/Olympiakos Pireus,

Krasnodar - FC Porto,

Club Bruggy - Dynamo Kyjev,

PSV Eindhoven/FC Basilej - LASK Linec

První zápasy 6. a 7. srpna, odvety 13 a 14. srpna

Do Turecka pojede i Sparta, Jablonec může navštívit Wolverhampton

Žádné barevné vyhlídky směrem k možné účasti v Evropské lize v tuto chvíli nemají fanoušci pražské Sparty. Té se sice o posledním víkendu podařilo vidditelně zlepšeným výkonem odčinit ostudnou porážku z úvodu ligy se Slováckem (0:2), když tentokrát doma s Jabloncem 2:0 vyhrála, otázkou však zůstává, zda i tento zlepšený výkon bude stačit v boji o Evropskou ligu. Zvlášť když ji hned na jejím začátku čeká nepříjemný turecký Trabzonspor. V jeho kádru se vedle českého reprezentačního obránce Filipa Nováka nachází i John Obi Mikel, známý ze svého působení v londýnské Chelsea. První zápas se uskuteční na Letné, ovšem bez diváků a to kvůli trestu ze strany disciplinární komise UEFA.

Čtrvtý tým turecké ligy z posledního ročníku přidělal vrásky na čele i samotnému sparťanskému kouči Václavu Jílkovi. „Z mého pohledu nás čeká jeden z vůbec nejobtížnějších soupeřů, který v osudí byl. O jeho kvalitě dostatečně vypovídá umístění z minulého ligového ročníku. Do posledního kola bojoval s prvními třemi týmy o zisk tureckého ligového titulu," nechal se slyšet ve svém vyjádření pro klubový web.

Na nejzajímaavější cestu se mohou těšit hlavně jablonečtí fanoušci, kteří se každopádně podívají na Britské ostrovy. Buď se ve 3. předkole Evropské ligy střetnou s účastníkem anglické Premier League Wolverhamptonem či se severoirskými Crusaders. Nejdříve ale musejí Severočeši zvládnout druhé předkolo s Pyunikem Jerevan.

Za to Mladou Boleslav nic tak krásného jako cesta na Ostrovy nečeká. Pokud Středočeši postoupí přes kazašský Šymkent, ve třetím přdkole se s největší pravděpodobností utká pro český fotbal se starým známým bukurešťským FCSB.

Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy

Mistrovská část:

Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/APOEL Nikósie - Tórshavn (Faer. ost.)/ Linfield (Sev. Ir.),

Kluž/Maccabi Tel Aviv - Tre Penne (San Marino)/Suduva Marijampole (Lit.),

Ararat-Armenia/Lincoln (Gibr.) - Saburtalo Tbilisi/Dinamo Záhřeb,

Piast Gliwice/Riga FC - Crvena zvezda Bělehrad/HJK Helsinki,

Valur Reykjavík/Ludogorec Razgrad (Bulh.) - The New Saints (Wales)/FC Kodaň,

FK Sarajevo - BATE Borisov (Běl.)/Rosenborg Trondheim,

Škendija Tetovo (Sev. Mak.)/Dudelange (Luc.) - Celtic Glasgow/Kalju (Est.),

Santa Coloma (Andorra)/Astana (Kaz.) - Ferencváros Budapešť/Valletta (Malta),

Partizani (Alb.)/Šeriff Tiraspol - Maribor/AIK Stockholm,

Slovan Bratislava/Feronikeli (Kosovo) - Dundalk (Ir.)/Karabach (Ázerb.).

Nemistrovská část:

Sparta Praha - Trabzonspor (Tur.),

Pjunik Jerevan/Jablonec - Wolverhampton (Angl.)/Crusaders (Sev. Ir.),

Antverpy - Plzeň/Olympiakos Pireus,

Alaškert (Arm.)/FCSB - Mladá Boleslav/Šymkent (Kaz.),

Norrköping (Švéd.)/Liepaja (Lot.) - Hapoel Beer Ševa (Izr.)/Kajrat Almaty,

FC Turín/Debrecín - Soligorsk (Běl.)/Esbjerg (Dán.),

Austria Vídeň - Shamrock (Ir.)/Apollon Limassol,

Feyenoord Rotterdam - Gabala (Ázerb.)/Dinamo Tbilisi,

Gdaňsk/Bröndby Kodaň - Braga,

Molde (Nor.)/Čukarički (Srb.) - Aris Soluň (Řec.)/AEL Limassol,

Lokomotiv Plovdiv (Bulh.)/Trnava - Štrasburk/Maccabi Haifa,

Thun (Švýc.) - Spartak Moskva,

Midtjylland (Dán.) - Glasgow Rangers/Niederkorn (Luc.),

Mariupol (Ukr.) - Alkmaar (Niz.)/Häcken (Švéd.),

AEK Larnaka/Levski Sofia - Gent (Belg.)/Viitorul Constanta (Rum.),

Legia Varšava/KuPS Kuopio (Fin.) - Dunajská Streda/Atromitos (Řec.),

Haugesund (Nor.)/Sturm Štýrský Hradec - PSV Eindhoven/FC Basilej,

Rijeka (Chorv.) - Čichura (Gruzie)/Aberdeen,

Ventspils (Lotyš.)/Gzira (Malta) - Jeunesse Esch (Luc.)/Vitória Guimaraes (Portug.),

Fehérvár/Vaduz - Flora Tallinn/Eintracht Frankfurt,

Connah's Quay (Wales)/Partizan Bělehrad - Malatyaspor (Tur.)/Olimpija Lublaň,

Domžale (Slovin.)/Malmö - Utrecht (Niz.)/Zrinjski Mostar (Bosna),

CSKA Sofia/Osijek (Chorv.) - Budučnost Podgorica/Luhansk (Ukr.),

Tula (Rus.)/Neftči Baku - Jehuda Tel Aviv,

Lucern/Klaksvík (Faer. ost.) - Espaňol Barcelona/Stjarnan (Isl.),

Honvéd Budapešť/Universitatea Craiova (Rum.) - AEK Atény.

První zápasy 8. srpna, odvety 15. srpna