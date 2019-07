Bezbranková remíza. A teď se Plzeň připraví na řecké peklo

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Přestože fotbalisté Viktorie Plzeň měli hned několik příležitostí k tomu, aby mohla v tomto důležitém úvodním zápase 2. předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus zvítězit a do o dvety v Řecku si tak odvézt příjemnější výsledek než je bezbranková remíza, nakonec tedy gól fanoušci přítomni na plzeňském stadionu neviděli a to na druhé straně. Nejblíže k němu měli Čermák a Kopic, který navíc poslal míč do tyče. Západočeši se tak tedy budou muset o postup do 3. předkola této soutěže poprat za týden v Řecku, musejí však počítat s tím, že jim tam bude hodně teplo a nejenom kvůli počasí.